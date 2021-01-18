Koronavirüs adım adım eriyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan tedbirlerle birlikte günlük tespit edilen vaka ve hasta sayılarında düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre 17 Ocak itibariyle son 24 saatte yapılan 148 bin 636 koronavirüs testi sonucunda 6 bin 436 pozitif vaka ve 803 hasta tespit edildi. 165 vatandaşımız hayatını kaybederken 8 bin 812 vatandaşımız ise iyileşti.

AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan geçene hafta başlayan koronavirüs aşısı uygulaması da aralıksız devam ediyor. Bu güne kadar toplamda aşı olan kişi sayısı 750 bini geçmiş durumda. Aşılamanın birinci aşamasında sağlık çalışanları başta olmak üzere yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ile 65 yaş üstü bireyler aşılanıyor.

BOLU’DA DURUM NE?

Koronavirüs tedbirleri ilimiz Bolu’da da etkisini gözle görülür biçimde gösteriyor. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar(HES) mobil uygulamasında yer alan koronavirüs haritasında Ekim, Kasım aylarında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli’ olarak görünen bölgeler artık düşük riskli olarak mavi renkle gösteriliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşlar koronavirüsün etkisinin tamamen kırılması adına maske, mesafe ve hijyen kuralı başta olmak üzere alınan diğer tedbirlere harfiyen uymaları konusunda uyarılıyor.