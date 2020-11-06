Koronavirüs aşısında umut veren gelişme

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınına karşı Erciyes üniversitesi tarafından yapılan aşı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Covid-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. İnaktif aşı adayının etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanarak Faz 1 çalışmalarına başlandı.

Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşının ilk dozu, ülkemizdeki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkemizin diğer yerli aşıların geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM’da ilk gönüllü olan Nazif Durna’ya yapıldı. Aday aşı uygulaması için gönüllü olan Nazif Durna konuşmasında aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Durna, inşallah insanlara umut olurum diyerek, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında ERAGEM tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aday aşısının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek Faz 1 çalışmalarının önümüzdeki yıl Ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Rektör Çalış, ayrıca İKUM’un geliştirilen diğer Covid-19 aşılarını Faz 1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye’deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi. Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 05 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. İnaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek.