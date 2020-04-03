Koronavirüs fırsatçılarına ceza

Haber: C. Kutay Aykan

Haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunca ceza kesilen 198 firmanın isimleri de açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı. Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulu’nun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Bolu’dan da bir firmanın 198 firma arasında bulunduğu belirtilirken, Yusuf Mete Gürer isimli firma sahibine maske satışından dolayı 104 bin 781 TL para cezası kesildi.

7386 FİRMA DENETLENDİ

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, para cezasına konu ürünlerin 20’ye yakın ilde faaliyet gösteren firmalar tarafından satıldığı açıklandı.