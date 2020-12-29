Koronavirüs sayılarında büyük düşüş

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrenciler tablet dağıtımı töreninde koronavirüse dair açıklamalarda bulundu. ‘Tedbirlere uyulması’ konusuna vurgu yapan Vali Ahmet Ümit, vaka ve hasta sayılarındaki durumla ilgili bilgiler verdi.

“VAKA ORANIMIZ YÜZDE 80 SEVİYESİNDE AZALDI”

Son tedbirlerle beraber ülkemiz genelinde çok güzel gelişmeler olduğunu belirten Vali Ümit, “Bizim ilimizde de güzel gelişmeler var. Entübede yüzde 27’nin üzerinde, yoğun bakımda yüzde 30’un üzerinde, hastane yatışlarında yüzde 40’ın üzerinde, pozitif vakalarda yüzde 80 üzerinde olumlu gelişmeler var. Yani bir önceki aya göre pozitif vaka oranımız yüzde 80 seviyesinde azaldı. Yine bir önceki aya göre hastane yatış seviyemiz yüzde 40’ın üzerinde azaldı. Ama önceki aylardan gelen problemler dolayısıyla halen hastalarımız devam ediyor” dedi.

“BİZ BU İŞİ HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Tedbirlerin hayat kurtardığına dikkat çeken Vali Ümit açıklamalarının devamında, “Tedbirler bir tercih değil, bir zorunluluktur. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Tedbirlere tam olarak uyduğumuzda inşallah biz bu işi hep birlikte başaracağız. Öğrendiğimiz kadarıyla aşılarımız da yarın ülkemizde olacak. Bundan sonra daha rahat olacak Ama her hal ve şartta mutlaka ama mutlaka tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Yaklaşık 1 sene oldu. Bu süre içerisinde maalesef bu konuyu hafife alan bazı ifadeler, bazı yorumlar duyabiliyoruz” diye konuştu.

“BU GERÇEK TEDBİRLERİ ZORUNLU KILIYOR

‘İnsanlarımızı kaybediyoruz’ diyen Ümit ayrıca, “Daha fazla insanımızı kaybetmemek için tedbirlere tam olarak uymamız lazım. Bunu anlamak için, ciddiyetini anlamak için illa kendimiz hasta olmamız gerekmiyor, illa bir yakınımızı kaybetmiş olmamız gerekmiyor, illa bir tanıdığımızın kaybedilmiş olması gerekmiyor. Ortada bir gerçek var; bu gerçek de tedbirleri zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bolu halkına koronavirüs mücadelesinde verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Vali Ümit son olarak şunları söyledi: “Ben özellikle Bolulu hemşehrilerime, kardeşlerime gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Hemen hemen her konuda olduğu gibi bu hususta da bizi çok desteklediler. Yaklaşık bir sene oldu, bir senedir bıkmadan usanmadan bugüne kadar sağlık görevlilerimiz başta olmak üzere emniyet, jandarma ve diğer konuyla ilgili tüm çalışanlarımız bir seferberlik ruhu içerisinde çalıştılar, çalışmaya da devam ediyoruz. Ama vatandaşımız da bizi hep destekledi. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaman zaman içimizden bazı şahıslar çıksa da bunlar olağan şeyler. Esas itibariyle vatandaşımızın, milletimizin ekseriyeti bu işi kavramış durumda. Böyle devam ettiği sürece inşallah çok daha hızlı bir şekilde virüsü yeneceğimizi düşünüyoruz.”