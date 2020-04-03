Koronavirüs tedbirleri en üst seviyede

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanlığının 2020 / 37 Sayılı İdari İzin Talimatı ve 2020 / 4 Sayılı Genelgesi kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce Koronavirüs’e (Covid-19) karşı alınması gereken önlemleri anlık olarak hayat geçirildiğini belirten Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde 96 Memur ve 40 işçi olmak üzere toplam 136 personele idari izin verildiğini, Bölge Müdürlüğü Hazırlık Ekibi kurularak alınacak tedbirler, işyerinin hijyen ve temizlik işlerinin, kurum içi ve dışı iletilişim konularının, acil durum planlarının güncellenmesi tek elden yürütülmeye başlandığını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞAN SAĞLIĞI”

Başta Bölge Müdürlüğü idare binası olmak üzere Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm İşletme Müdürlükleri idare binalarında genel temizlik yapılarak Covid-19’la mücadelede hazır hale getirildiğini, tüm hizmet binalarında yeteri sayıda dezenfektan noktaları oluşturulduğunu belirten Şaban Bıyıklı özellikle birimlerimiz tarafından kullanılan hizmet vasıtalarında genel temizlik yapılarak Covid-19’la mücadelede hazır hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Bölge Müdürlüğü personelini taşıyan servis araçlarında yüklenici tarafından genel temizlik yaptırıldıktan sonra sosyal mesafeye uygun hizmet vermeye dikkat ettiklerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNE HARFİYEN UYUM

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı İşletme Müdürlüklerindeki çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulamasına geçildiğini ifade eden Şaban Bıyıklı “Acil Eylem Planları” ve “Risk Analizi Değerlendirme Raporlarının” güncellenmesinin sağlandığını, özellikle kurum girişlerinin tek kapıdan yapılarak, giriş yapan personelin ve vatandaşların vücut ısısını ölçen cihazla vücut ısı tespiti yapıldığını, sosyal mesafe ve daha fazla hijyen için yemekhanelerimizde kumanya sistemine geçildiğini ve çay ocağının kapatıldığını belirtti. Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı özellikle Bölge Müdürlüğü ve bağlı İşletme Müdürlüklerinde hizmet vasıtalarıyla yapılacak arazi çalışmalarında araç içi maske kullanılması, araç şoförlerinin araç içi ve kapı kollarını hijyenik tutması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA BU ZORLU DÖNEMİ ATLATACAĞIZ”

Kurum faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alındığını ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulduğunu, önem derecesine göre ihtiyaç duyulacak hizmetler için planlı bir şekilde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, millet olarak geçmişte büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtiğimizi, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldiğimizi, inşallah bu musibetin de geçmişte olduğu gibi yine birlik ve beraberlik ruhuyla üstesinden gelerek bu zorlu dönemin de atlatılacağına inandığını ifade etti.