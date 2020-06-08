Koronavirüs testi kriterleri değiştirildi

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanlığı koronavirüs test kriterini değiştirdi. Virüs ortaya çıktığından beri ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtileri olan kişilere koronavirüs testi yapılıyordu. Artık bunların yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtileri olan kişilere de koronavirüs testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberini güncelleyecek olası vaka tanımıyla ilgili detaylara yer verdi. Yeni vaka tanımları eklenen Kovid-19 rehberinin güncel hali şöyle; “Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır.”