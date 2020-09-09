Koronavirüs zirve yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 782’e yükseldi. Bugün toplam 110 bin 565 test yapılırken, bin 761 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Bugün iyileşen bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 159 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 110 binden fazla test yapıldı ve bin 761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde” ifadelerine yer verdi.