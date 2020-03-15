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Koronavirüse karşı bilgilendirme

Mengen Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında halkın bilgilendirilmesine yönelik afişler ilçenin çeşitli bölgelerine asıldı.

Koronavirüse karşı bilgilendirme

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un talimatıyla belediye ekipleri koronavirüse karşı vatandaşları bilgilendirmeye başladı. Çalışmalar kapsamında ilçenin belirli bölgelerine koronavirüsten korunma yolları ve genel tedbirlerin yazılı olduğu afişler asıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçemizin koronavirüsten korunmasına yönelik bilgilendirme afişlerimizi bilboardlarımıza, duraklarımıza, parklarımız ve toplu yaşam alanlarımıza asarak duyurularımızı genişlettik” denildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 15:11
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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