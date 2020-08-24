Koronavirüse karşı iki yeni cihaz

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ilimizde de varlığını hissettiriyor. Virüsle mücadele kapsamında ana merkez olarak kullanılan İzzet Baysal Devlet Hastanesi envanterine iki yeni ekipman eklendi. Konuyla ilgili İzzet Baysal Devlet Hastanesi resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanemizde yataklı servis hizmetinde kullanılacak 2 adet Konvansiyonel Seyyar Röntgen cihazı kazandırıldı.”