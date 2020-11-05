Koronavirüse karşı kararlar alındı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısına, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Pandemi Kurulu Üyeleri ile ilimizde faaliyet gösteren fabrikaların temsilcileri katıldı.

“HİÇBİR TEDBİR ÖLÜMDEN DAHA KÖTÜ DEĞİLDİR”

Koronavirüsle mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Mart ayından itibaren ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde koronavirüsle koordineli ve etkin bir şekilde mücadele ettik ve mücadelemize devam ediyoruz. Koronavirüs tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere uymaya devam edeceğiz, denetimlerimizi yapacağız. Hiçbir tedbir ölümden daha kötü değildir. Pandemi sürecinde herkes görevini en iyi şekilde yapmaya gayret etti.

“ALINAN TEDBİRLERE UYMAYANLARI UYARALIM”

Tedbirlerin alınmasında ve uygulanmasında en önemli hedeflerimizden birisi sanayide üretim ve istihdamın durmaması diğeri ise geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Üretimin ve eğitimin devamlılığı alınan tedbirlerin uygulanmasındaki istikrarla yakından ilgilidir. Bunun için de vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymayanları, uyarmaları ve ilgili kurumlara bildirmelerini rica ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağız. Salgınla mücadelemizde etkin bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarımıza ve hususiyle alınan tedbirlerin uygulanması konusunda tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantımızın ilimiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

ALINACAK EK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İçişleri Bakanlığımızın 81 il Valiliğine gönderdiği “Koronavirüs Salgını Tedbirleri” konulu ek genelgesi kapsamında alınacak tedbirler, denetimler, denetimlerin yoğunlaştırılması ve konu bazlı denetimlerin yapılması, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektör kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri, Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik gerekli anons ve duyuruların yapılması bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi, mahalle kontrollerinin arttırılması, Organize Sanayi Bölgesi’nde alınan pandemi tedbirleri, HES kodu uygulaması gibi konular görüşülerek İl Hıfzıssıhha Meclisine tavsiye edilmesine karar verildi.