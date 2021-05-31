Koronavirüse karşı ‘kolları sıvadılar’

Haber: N. Halid Altundal

Haziran ayı ile birlikte koronavirüs salgınıyla mücadelede hızlı bir yol kat edilip yeniden normal yaşantımıza dönülmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında ‘Tedbirler ve Aşıyla Covid-19’u Aşıyoruz’ sloganıyla bir kampanya başlattı. Bakan Koca’nın sosyal medyadan ‘#kollarısıvıyoruz’ etiketiyle yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kampanya kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri de birbirlerine kampanya için çağrıda bulunmaya başladı.

BİTLİS’TEN BOLU’YA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kampanyaya destek için Bolu’ya yapılan çağrıya İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol cevap verdi. Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur yaptığı çağrıda, “Kadim Şehir Bitlis olarak Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 'nın mesajını aldık ve kollarımızı sıvadık. Tedbirler ve aşıyla #Covid19' u aşıyoruz. Tarihi şehir Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, çağrınızı aldık, olumlu cevabımızla Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz? Bolu! Siz de kolları sıvadınız mı?” ifadelerini kullandı.

DEMİRKOL: “ÇANKIRI, KOLLARI SIVADINIZ MI?”

Okur’un çağrısına cevap vermek üzere İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sağlık çalışanları ile kamera karşısına geçti. Demirkol, Bitlis’ten gelen çağrıya cevap verirken kendisi de Çankırı’ya çağrıda bulundu. Demirkol mesajında, “Sağlık Bakanı’mız Sayın Fahrettin Koca’nın ve kadim kentimiz Bitlis’imizin kollarımızı sıvıyoruz çağrısını aldık. Tabiatın kalbi, Köroğlu diyarı Bolu’muzda bizler de bu çağrı kapsamında kollarımızı bir kez daha sıvıyoruz ve aşılama kampanyamıza hız veriyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizde ve ilimizde Covid-19 ile mücadele de kazanan virüs değil bizler olacağız. Bu bağlamda sevgili yarenler diyarı Çankırı, sizler de kollarınızı sıvadınız mı?” dedi.