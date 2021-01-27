Koronavirüsle ilgili hangi kararlar alınacak?

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığınca günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısının aylar sonra 2 binin altına düşmesinin ardından kısıtlama ve tedbirlerde olumlu adımlar atılıp atılmayacağı kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele konusunda daha önceki yaptığı açıklamalarda sayıların belli bir seviye altına inmesi ile beraber gerekirse kısıtlamalarda esnemeye gidilebileceğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağı konusunda ise, "Kabine Toplantısı'nda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının tarihi ve gündemine ilişkin henüz kamuoyuyla bir bilgi paylaşılmazken toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir sunum yapması bekleniyor. Aşılama programında ilerlemenin devam etmesi ağır hasta sayısındaki düşüş dolayısıyla kamuoyunda da bazı tedbirlerin esnetileceği konuşulmaya başlandı.

HANGİ TEDBİRLER KABİNE GÜNDEMİNDE?

-Kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri ile ilgili öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılmasının gündeme geleceği konuşuluyor. Buna göre Cumartesi-Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

-Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

-Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

-Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

-Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.