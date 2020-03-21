KORONAVİRÜSLE TOPYEKÜN MÜCADELE

Haber: N. Halid Altundal

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kıs asürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından pandemi ilan edilen tehlikeli virüs 10 gün önce ülkemizde de bir vatandaşımıza tesir etti. Virüsün dünya çapında yayılmaya başlamasıyla birlikte Bakanlıklar nezdinde alınan önlemler vaka sayısını mümkün olduğunca kontrol altında tutarken ilimiz Bolu’da da ölümcül virüs için belediyeler harekete geçti. Bu kapsamda başta Bolu Belediyesi olmak üzere Gerede, Yeniçağa, Mengen, Seben, Göynük, Kıbrıscık, Karacasu ve Taşkesti Belediyeleri vatandaşların yoğun bulunduğu ve sık kullanıldığı yerlerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERKEZ

Koronavirüs çalışmaları hakkında bilgiler veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bugün burada 10 araç ve 50 personel var. ‘Paniğe kapılmadan, hafife almadan sevdiklerimizi koruyoruz’ ekibi bu. Bu 10 araçla Bolu’daki bütün camilerimizi, çöp alanlarımızı, kamusal alanlarımızı dezenfekte etmeye devam ediyoruz” dedi.

GEREDE

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçede devam eden temizlik çalışmaları ile ilgili olarak, “Koronavirüsünden korunma tedbirleri kapsamında Belediyemizce dezenfekte çalışmaları kamuya ait kar amacı gütmeyen ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kurum ve kuruluşlarda devam ediyor” açıklamasında bulundu.

YENİÇAĞA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında her mekanda dezenfekte işlemine başlanıldığını söyleyen Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ise, Yurtdışından ve umre ziyaretinden gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca evlerinde kalmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri önemle rica olunur. Bu süre zarfında herhangi bir şikayetleri olursa alo184 corona bilgilendirme hattına yada 0374 341 95 11 numaralı hattan Yeniçağa ilçe sağlık müdürlüğüyle iletişime geçilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

MENGEN

Koronavirüs hakkında ilçe halkını bilgilendirmek için billboardlarda afiş çalışması yaptıran Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, konuyla ilgili açıklamasında, “Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda tedbir amaçlı dezenfekte çalışmalarımız hızla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

SEBEN

İlçede koronavirüs tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, “İlçemizde koronovirüse karşı önlem almak amacıyla halkımızın yoğun olarak kullandığı mekanları, park bahçeleri, otobüs duraklarını, iş yerlerini ilaçlama ve dezenfekte işlemi yaptık” dedi.

GÖYNÜK

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın talimatı doğrultusunda belediye ekipleri ilçe merkezinde toplum sağlığını korumak adına korona virüsü ve enfeksiyon hastalıklarına karşı ilçede bulunan kamu binaları, camiler, türbeler, cezaevi, ilçe terminali, ilçe stadı, spor salonu, umumi tuvaletler, park ve sokaklarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışması gerçekleştirdi.

KIBRISCIK

Dezenfekte çalışmalarının yoğun şekilde yapıldığını belirten Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen şu açıklamalarda bulundu: “Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde tedbir amaçlı dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar cadde ve sokaklarımızda devam edecek. Kıbrıscık halkının sağlığı her şeyden önemli.”

KARACASU

Belediye olarak belde halkının sağlık sorunu yaşamaması adına Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler ve alınan önlemleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, “Ölümcül virüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına sık kullanılan bölgelerde gerekli tüm temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

TAŞKESTİ

İlimiz Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde ise Belediye Başkanı Tahsin Özcan’ın talimatıyla belediye ekipleri koronavirüse karşı otobüs durakları ve camilerde dezenfekte çalışması yaptı. Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “Beldemiz halkının bu süreçte hassas davranacağından şüphemiz yoktur” dedi.