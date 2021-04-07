Koronavirüste 3. dalga

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgınında 3. dalga etkisini her geçen artırmaya devam ediyor. Son açıklanan koronavirüs vaka tablosunda çıkan rakamlar salgının geldiği korkutucu boyutu gözler önüne serdi. 6 Nisan 2021 tarihli açıklanan vaka tablosunda son 24 saatte ülkemizde 49 bin 584 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Tabloda hasta sayısı 2 bin 3 olarak belirlenirken vefat sayısı ise 211 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 50 bin pozitif vakaya karşılık ise iyileşen sayısı 28 bin 498 oldu. Normalleşme adımları öncesinde bin 200 seviyelerine kadar düşen ağır hasta sayısının 5 haftalık süreçte 2 bin 477’e kadar tırmanması vefat sayılarında da artışa neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayı öncesinde yaptığı açıklamalarda salgınla ilgili olarak vefat ve ağır hasta sayılarını dikkate aldığını belirterek normalleşmenin sinyallerini vermişti.

TOPLAM AŞI 17 MİLYON 700 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde yapılan toplam aşı 17 milyon 700 bini aştı. Yapılan toplam aşının 10 milyon 300 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 7 milyon 300 binden fazlası ise 2.doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise toplamda 99 bin aşı uygulandı. Toplam aşının 42 bin 600’den fazlası 1. doz olarak, 56 bin 300’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.

GÖZLER YENİ RİSK HARİTASINDA

Son olarak 29 Mart’ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önümüzdeki hafta başında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. 29 Mart’ta güncellenen koronavirüs risk haritasında aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 58 il çok yüksek riskli olarak belirlenmiş ve buna göre yeni kararlar alınmıştı. Hafta başında gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı sonrası haritanın güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu olurken Ramazan ayında Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi ve restoran, kafe gibi işletmelerin ise sadece paket servis yapması kararı alınmıştı.