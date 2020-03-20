Koronavirüste son durum

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde giderek vaka sayısının arttığı koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can sıkıcı rakamları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız” ifadelerine yer verdi.