Koronavirüste sosyal güvence aranmaksızın tedavi

Haber: N. Halid Altundal

Ölümcül tehlike koronavirüsle ülke çağında mücadele devam ederken hükümet aldığı yeni kararlar ile salgını önüne geçmek için çaba sarfediyor. Son olarak Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre koronavirüse yakalanan tüm kişierin tedavileri sosyal güvence aranmaksızın yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda Sağlık Bakanlığı'nın virüsten korunmaya yönelik temin ettiği ekipmanlar ve hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve tedavide kullanılması uygun görülen ilaçlardan herkesin ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Konuya ilişkin usul esasların belirlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı yetkilendirildi.