Koronavirüste vakalar Tırmanışa Geçti! Yeniden Kapanma Olacak Mı?

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca insanın merakla beklediği koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.

VAKA SAYISININ ARTIŞI 40 KATINA KADAR ÇIKTI

Panik havasının olmadığını söyleyen Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "yeni yoğun bakımların açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

MASKE TAKMAYI ISRARLA ÖNERİYORUZ

Fahrettin Koca, bir kez daha hatırlatma dozunun yaptırılması uyarısında bulundu. Özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşı yaptırmasını isteyen Koca, "aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz" diye çağrıda bulundu.