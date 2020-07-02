Koronavirüsten vefat eden kadınla ilgili açıklama

Haber: N. Halid Altundal

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve Yeniçağa ilçesinden geldiği öğrenilen, ismi açıklanmayan 65 yaşındaki bir kadın tedavi edilip evinde izolasyondayken bu hayatını kaybettiği iddiaları üzerine Bolu İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Söz konusu iddialara cevap veren İl Sağlık Müdürlüğü, covid-19 hastası kadının gelişen şikayetleri üzerine hastanede tedaviye alındığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

“GEREKLİ TIBBİ MÜDAHALELER YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN….”

Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “65 yaşındaki hasta sağlık tesislerimizde COVID-19 tanısıyla tedavi almış ve sonrasında doktorlarımızın klinik kararı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda evinde izolasyona alınmıştır. Ülkemiz genelinde Koronavirüs tedavisinde uygulanan usul ve yöntemler aynen uygulanmıştır.

Ancak evde izolasyonun 7. gününde aniden şikayeti gelişen hastanın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile nakli sağlanmış ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılmış olmasına rağmen maalesef vefat etmiştir. Hastamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.”