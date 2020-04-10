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Koronavirüsü fırsat bildiler ama!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otobanında durdurdukları bir TIR içerisinde yaptığı aramada piyasa değeri 300 TL’yi bulan 1 kilo 782 gram Metamfetamin ile biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

Koronavirüsü fırsat bildiler ama!

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM otobanında  yapmış olduğu çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilerek TIR durduruldu.

Araç sürücü V.T. (44) ile yolcu koltuğunda bulunan A.T. (40) isimli kadın gözaltına alındı. TIR içerisinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış olan dara ağırlığı 1 kilo 782 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadelerin ardından TIR sürücüsü V.T. ile kadın yolcu A.T. uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapan şahısların, koronavirisü bahane ettikleri, emniyet birimlerinin virüs nedeniyle çok yoğun çalışma yaptığından yakalanma ihtimalinin az olduklarını düşündüklerini söyledikleri iddia edildi.

Narkotikçiler, yakaladıkları uyuşturucu maddesi ile kuruluşlarının 175’inci yılını ve evde kal Bolu sloganını yazdılar.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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