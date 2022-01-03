Koronavirüsün tehlikeli artışı devam ediyor

Haber: Okay Özcan

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 33 bin 520 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." dedi.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,73 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132 milyon 215 bin 15 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Ocak) koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 36 bin 731 olarak açıklanmıştı.

"60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka." ifadelerini kullandı.