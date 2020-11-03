Koronayı böyle yenemeyiz!

Haber: C. Kutay Aykan

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa maskesiz çıkanlara ve maskeyi kuralına uygun takmayanlara idari para cezası uygulanıyor. İlimizde de kolluk kuvvetlerince denetimi yapılan maskesiz dolaşma yasağına rağmen Bolu Pazarında ortaya çıkan görüntü ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Günlük koronavirüs hasta sayısının arttığı ilimizde Bolu Pazarı yine vatandaşların akınına uğradı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken bazı esnafların vurdumduymaz görüntüsü virüsün neden yayıldığını gözler önüne serdi.

Vatandaşlar alışverişlerini yaparken maskesini çene altına indiren esnaflar kimi vatandaşların tepkisi çekti. Bazı esnafların ise yasağa rağmen bir hayli kalabalık olan pazarda maskesini indirip sigara keyfi yapması gözlerden kaçmadı.