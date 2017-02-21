Haber: Kasım ŞAHİN

Şehir merkezinde S plakası olmadığı halde korsan servis aracı yapıldığı ihbarını alan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 üzerinde ve ana arterler üzerinde denetimleri arttırdı. Yapılan denetimlerde 22 gün içerisinde 7 korsan servis aracı denetimlere takıldı.

S plaka almadan korsan olarak servis aracı çalışması yapan ve denetim sırasında araç sahibi direksiyon başındaysan 60 gün trafikten men edilirken, direksiyon başında araç sahibi olmayan sürücüye ise 15 gün ise trafikten men cezası uygulanırken, bu suçu işleyen sürücüye ilk seferinde 2 bin 628 TL, bu suçu ikinci defa işleyenlere ise 4 bin 380 TL para cezası uygulanıyor. 7 korsan servis aracına ise 22 gün içerisinde toplam 18 bin 396 TL para cezası kesildi.