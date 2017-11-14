banner133

banner101

banner120
14 Kasım 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Koru Grup Ceo’su değişti

    2016 yılı kasım ayında Yön-Taş Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öncan tarafından Koru Hastanelerinin sahibi Prof. Dr. Hasan Biri’ye satılan Koru Otel restorasyonu hızla devam ediyor.

    14 Kasım 2017 Salı 10:40
    Bu haber 27 kez okundu
    Koru Grup Ceo’su değişti
    Foto galeriye git

    Haber: Gönül Olutürk

    2016 yılında Koru Sağlık Eğitim ve Turizm Grubu’na dahil olan Koru otelin yeni ceosu belli oldu. Eğitim, sağlık ve turizm alanında faaliyet gösteren Koru Grup’un yeni CEO’su Hüseyin Zafer oldu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematiksel Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra ABD’de Northeastern Üniversitesinde para ve finans alanında master (MA) programını birincilikle bitiren Hüseyin Zafer, grubun yeni tepe yöneticisi oldu. Koru Sağlık Eğitim ve Turizm Grubu bünyesinde 300 yatak kapasitesi ile Koru Ankara Hastanesi, Koru Sincan Hastanesi ve Görüntüleme Merkezi bulunuyor. Eğitim alanında ise Koru Sağlık Koleji, Koru Anadolu Lisesi, Yüksek İhtisas Üniversitesini bünyesinde barındıran Koru Sağlık Eğitim ve Turizm Grubu en son Bolu’nun en eski otellerinden birisi olan Koru otelini de bünyesine katmıştı. Beş yıldızlı ve yaklaşık 600 yatak kapasitesi ile hizmet vermesi planlanan Koru Hotels ile birlikte Koru Grup, Türkiye’nin en donanımlı sağlık, eğitim ve turizm kuruluşları arasında yer alıyor.

    Koru Otel’in restorasyonunun 2018 yılı içerisinde tamamlanacağı ve sağlık turizmi konseptiyle hizmet vereceği belirtilirken, otelin 600 yatak kapasiteli olarak yeniden dizayn edildiği öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: 2016, Yılı, Kasım, Ayında, Yön-Taş

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Önce Hayaller Ölür
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ TÜBİTAK 4006 “ Seminerinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜLEZLER KONAĞINDAYIZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ VATANSEVERLİK Mİ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129