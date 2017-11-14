Haber: Gönül Olutürk

2016 yılında Koru Sağlık Eğitim ve Turizm Grubu’na dahil olan Koru otelin yeni ceosu belli oldu. Eğitim, sağlık ve turizm alanında faaliyet gösteren Koru Grup’un yeni CEO’su Hüseyin Zafer oldu. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematiksel Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra ABD’de Northeastern Üniversitesinde para ve finans alanında master (MA) programını birincilikle bitiren Hüseyin Zafer, grubun yeni tepe yöneticisi oldu. Koru Sağlık Eğitim ve Turizm Grubu bünyesinde 300 yatak kapasitesi ile Koru Ankara Hastanesi, Koru Sincan Hastanesi ve Görüntüleme Merkezi bulunuyor. Eğitim alanında ise Koru Sağlık Koleji, Koru Anadolu Lisesi, Yüksek İhtisas Üniversitesini bünyesinde barındıran Koru Sağlık Eğitim ve Turizm Grubu en son Bolu’nun en eski otellerinden birisi olan Koru otelini de bünyesine katmıştı. Beş yıldızlı ve yaklaşık 600 yatak kapasitesi ile hizmet vermesi planlanan Koru Hotels ile birlikte Koru Grup, Türkiye’nin en donanımlı sağlık, eğitim ve turizm kuruluşları arasında yer alıyor.

Koru Otel’in restorasyonunun 2018 yılı içerisinde tamamlanacağı ve sağlık turizmi konseptiyle hizmet vereceği belirtilirken, otelin 600 yatak kapasiteli olarak yeniden dizayn edildiği öğrenildi.