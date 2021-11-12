Koru Hotel’de yarıyıl tatil fırsatı



Haber: Ceylan Beykoz

Yıllarca, kalitesiyle yurt içi ve yurt dışında pek çok misafire ev sahipliği yapmış olan Koru Hotel, Adını kendi bahçesindeki, eşsiz meşe ağaçlarından alarak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına BOLU KORU HOTELS SPA & CONVENTION ismi ve misyonu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Bolu’nun doğal orman yapısının bir parçasından oluşan KORU HOTELS SPA & CONVENTION eşsiz tabiatın tüm özelliklerini taşımaktadır. Şehre yakın avantajlı konumuyla da dikkat çeken Koru Hotels tarihi, mimarisi, şık dekorasyonu, keyifli odaları ve samimi atmosferiyle, misafirlerine muhteşem bir tatil deneyimi yaşatıyor.

“Sonbaharı bahçemizde hep birlikte yaşayalım”

KORU HOTELS SPA & CONVENTION Satış ve Pazarlama Müdürü Didem Manavoğlu, yarıyıl tatilini Koru Otelde geçirecek misafirlerine yapılacak aktiviteler ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manavoğlu, “Otelimiz %100 doluluk oranı ile geçmesini planlıyoruz” dedi ve ekledi;

“15–21 Kasım ilk sömestr tatili. Bu yarıyıl tatilini iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Pandemiden dolayı insanlar evlerine kapalıydı, çocuklarda aynı durumdaydı. Çocuklar için dışarıda aktivede alanlarımız var. Onlar için açık alanda yarışmalarımız yapılacak. Kozalak boyama gibi birçok etkinlikler düşünülmektedir. Aileler için yaklaşık 150 dönüm bir bahçemiz vardır. Bahçemiz içinde yürüyüş parkurlarımız var. Otelimizin bahçesinde aileler ve çocuklar ideal tatil yapabilecekleri ve kendilerinin de dinlenebilecekleri huzurlu bir ortam sunuyoruz. Minik hayvanat bahçelerimiz var. Gün içerisinde çocuklar aileleri ile birlikte ziyaret edebilirler. Otel içerisinde birçok etkinliklerimiz var. Bunun ilk başlangıcı olan canlı müzik ve ilerleyen saatlerde dışarıda bahçede aktivitelere kadar devam etmektedir. Aileler ve çiftler için spa merkezimiz bulunmaktadır. 3 bin metre kare spa merkezimizde hamam, sauna, buhar odası ve sadece bayanların hamam, havuz ve sauna kullanımı vardır. Ayrıca aileler eşleri ile birlikte aynı alanları kullanabileceği aktivite alanları bulunmaktadır. Misafirlerimiz konaklama boyunca bu alanlardan da faydalanabilirler. Masaj etkinliklerimiz özeklikle uzak doğulu terapist arkadaşlarımızın olması sebebiyle rağbet görmektedir. Hem Bolu’dan gelecek olan misafirlerimize hem de il dışından birçok rezervasyon almış bulunmaktayız. Tabiî ki bu rezervasyonların devamının geleceğini düşünüyoruz. Bu ilk ara yılı iyi bir şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Sonbaharı bahçemizde hep birlikte yaşayalım. Sevdiklerinizle birlikte sizleri otelimize bekliyoruz. Otelimiz %100 doluluk oranı ile geçmesini planlıyoruz. Halen rezervasyon almaya devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.