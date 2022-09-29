Koruge boru satın alınacak

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif kod nolu yollarda kullanılmak üzere belirtilen çaplarda Yüksek Yoğunluklu Polietilen ve Polibrobilen Koruge Boru Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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