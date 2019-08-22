Koruma kurulu toplandı

Bolu Hayvanları Koruma Kurulu vali yardımcısı başkanlığından toplanarak önemli kararlar aldı. Valilikte yapılan toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü (DKMP) ve ilgili bürokratlar katıldı.

Koruma kurulu toplandı

HABER:Esra Perçin

Bolu İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı İlhan Turgut Başkanlığında yapıldı. Valilik Kartalkaya toplantı salonunda yapılan toplantıya DKMP İl Müdürü Serpil Uysal ile ilgili kurum üyeleri katıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında önemli kararlar alınan toplantıda ilimiz genelinde hayvan refahı konusu ele alındı. Hayvanlara yapılan teamüllere aykırı davranışların önlenmesi açısından prensip kararları alınan toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonun sağlanabilmesi ile ilgili gelinen son durum hakkında komisyon bilgilendirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 10:41
Esra Perçin

Esra Perçin

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