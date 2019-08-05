Koruma polisinden öğretmene darp

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Öğretmene saldırı olayı Perşembe günü Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün binası içerisinde meydana geldi. 34 yıllık öğretmen Rahmi Sezgin, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya’ın yakın koruması olan polis memuru Beytullah Aydın tarafından bu olaydan önce 3 defa fiili saldırıya uğradı. Bunun üzerine fiili saldırılardan dolayı 53 yaşındaki öğretmen CİMER’e bir mektup yazarak polis memuru hakkında şikayetçi oldu. CİMER’in kaymakama gönderdiği yazı üzerine Mudurnu Kaymakamı Kaya, şikayetçi öğretmeni dinlemek ve olayı araştırmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında öğretmen Sezgin ile bir araya geldi. Ne olduysa bu görüşmenin ardından meydana geldi.

Başından geçenleri gazetemize bire bir anlatan Taşkesti İlkokulu Müdür Yardımcısı Rahmi Sezgin şunları söyledi;

“Daha önceki Kaymakamımız Emine Dilli okulumuza gelerek ziyarette bulundu. Kaymakam hanım ile ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Nail Özarslan merdivenlerden çıkarken bende arkasındaydım. Bir anda koruma polisi arkamdan ceketimin eteğinden çekerek; ‘Sen kim oluyorsun da kaymakam hanımın önüne geçersin’ diyerek beni azarladı. Bu durumdan rahatız oldum. Durumu kaymakam hanıma bildirdim. Polis memuru şikayet etmemden dolayı rahatsız olacak ki, bu olaydan sonra müdürler toplantısında ve 15 Temmuz gecesi de fiili saldırılarını sürdürdü. 3 defa fiili saldırıya maruz kaldım ve polis memurunu CİMER’e şikayet ettim”

GÖĞSÜME YUMRUK ATTI

Darp olayının Perşembe günü meydana geldiğini de belirten Taşkesti İlkokulu Müdür Yardımcısı Rahmi Sezgin, olayın açıklamasını şöyle sürdürdü; “34 yıllık meslek hayatımda böyle bir zulüm görmedim. CİMER’e yaptığım şikayet üzerine Mudurnu Kaymakamımız Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelerek benim başımdan geçenleri dinledi. Daha sonra da kendisi gerekenin yapılacağını söyleyip, müdürlük binasından ayrıldı. Kaymakam bey, polis memuru Beytullah Aydın’a yaptıklarının yanlış olduğunu söylemesinin hemen ardından polis memuru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geldi. Bu sırada şikayet dilekçesi yazıyordum. Odanın kapısını kapatarak, bana ağır sözler söyleyerek, göğsüme bir yumruk atarak, odadan çıkıp gitti. Benim karşılık vermemi bekledi fakat, ben bir öğretmem olmam nedeniyle kendisine karşılık vermedim”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Meslek hayatı boyunca ülkeye başarılı çocukları yetiştirdiğini ve böyle bir çirkin olayın hiç başına gelmediğini de açıklayan Müdür Yardımcısı Sezgin; “Böyle bir muameleyi hiç hak etmedim. Ayrıca resmi bir dairede hem fiili hem de fiziki saldırıya maruz kaldım. Bu polis memurunun hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bu nedenle polis memuru hakkında Pazartesi günü Savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın bu konu hakkında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu oldu.