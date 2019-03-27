Korumalar, Bolu’yu ablukaya aldı

Haber: Kasım ŞAHİN

11 Mart 2018 tarihinde AK Parti Bolu İl Başkanlığının 6’ıncı olağan kongresinin ardından 381 sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez ilimize geliyor. Bugün saat 14.30’da Demokrasi Meydanı(Belediye Meydanı)’nda Bolu halkına hitap edecek. Mitingde görev alacak olan yüzlerce polis ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görev yapan özel harekât polisleri de Bolu’ya geldi. Korumalar mitingden bir gün önce İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezerek, miting bölgesi ve Cumhurbaşkanını korumak için bilgiler topladı.

ÇÖP KUTULARI KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı miting öncesi Belediye Meydanı itfaiye ekipleri tarafından hortumlarla yıkandı. Bölgede bulunan ve İzzet Baysal Caddesi üzerinde bütün çöp kutları toplatılırken, belediye meydanının çevresinde ahşap oturma grupları da kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA POLİS GELDİ

Cumhurbaşkanının güvenliğini sağlamak amacıyla Eskişehir, Batın, Zonguldak, Bilecek, Balıkesir, Ankara, Karabük illerinden çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi de ilimize geldi. Polislerin yanı sıra demir bariyerlerde miting alanının çevresine yerleştirildi.

CAMİYE DEV TÜRK BAYRAĞI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanının halka sesleneceği alana yerleştirilen sahnenin kurulması işlemi de devam ederken, Cumhurbaşkanının hemen sağ kısmında kalan Saraçhane Camisinin minaresine de dev Türk bayrağı asıldı.

ÖZCAN AFİŞİ İNDİRİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı sahnene hemen sol kısmında Saraçhane Camiinin hemen yanında bulunan binanın bütününde kaplı olan CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ın büyük bir afişi buluyor. Özcan’ın bu afişinin yerinden indirilip indirilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 10:08