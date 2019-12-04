Köşe yazarımız iddia etti, Başkan doğruladı

Haber: N. Halid Altundal

Gazetemiz köşe yazarlarından Mustafa Cop, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Kadın Belediye Başkan Yardımcısı mı geliyor?” iddiasında bulundu. Köşe yazarımız Cop’un edindiği bilgilere göre ortaya attığı iddia kısa sürede kamuoyunda merak konusu haline geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise katıldığı bir toplantıda köşe yazarımızın iddialarını doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

“BİR TANE KADIN BAŞKAN YARDIMCISI GEREKİYOR”

Başkan Tanju Özcan, Kadın Belediye Başkan Yardımcısı konusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada belediye başkan yardımcılığı görevine bir kadın atayacaklarını belirterek, “Bizim altı başkan yardımcı kadromuz var. İkisi seçilmiş, dördü memur olmak zorunda. Şu anda iki memur başkan yardımcısı, iki tane seçilmiş başkan yardımcısı var. Bir tane kadın başkan yardımcısı gerekiyor. Ama dediğimiz gibi biraz ince eleyip sık dokuyoruz. Burada hem temsil kabiliyetinin olması lazım hem de çalışkan olması lazım. Benim birinci kriterim bu. Kadın başkan yardımcısını Bolu dışından düşünmüyorum. Şu an kafamda netleşmiş bir isim yok. Ama kadın başkan yardımcısı bir tane de olabilir, iki tane de olabilir” ifadelerini kullandı.