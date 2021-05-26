Köşe yazarımızın acı günü

Haber: C. Kutay Aykan

Gazetemiz köşe yazarlarından Cevat Özsoy’un kayınpederi Hidayet Altundaş vefat etti. Seben doğumlu olan merhum Altundaş uzun yıllar Sultanbey köyünde kur-an kursu öğretmenliği yaptı. 82 yaşında vefat eden yüzlerce talebe yetiştirmiş Altundaş ayrıca Köroğlu Televizyonunda zaman zaman dini sohbetler de veriyordu. Hidayet Altundaş’ın cenazesi bugün Çamyayla Mezarlığında saat 12.00’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Merhum Altundaş’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.