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22 Mart 2018 Perşembe
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    • Köseer Hak’ka Yürüdü

    Köy Hizmetlerinden emekli, teknik Direktör Doğan Köseer vefat etti.

    22 Mart 2018 Perşembe 09:08
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    Köseer Hak’ka Yürüdü
    Doğan Köseer yıllarca Bolu YSE, sonrasında Köy Hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışan, gençliğinde Düzcespor’da futbolcu olarak hizmet eden, sonrasında Boluspor alt yapısında ve istifa sırasında Boluspor profesyonel takımının başında da çıktı. Uzun zamandır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Köseer, mücadeleyi kaybederek Hak’ka yürüdü. Cenazesi bu gün Düzce Merkez Camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası, Düzce Şehir Mezarlığına defnedilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Doğan Köseer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
    Anahtar Kelimeler: Köy, Hizmetlerinden, Emekli, Teknik, Direktör

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