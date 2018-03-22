Doğan Köseer yıllarca Bolu YSE, sonrasında Köy Hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışan, gençliğinde Düzcespor’da futbolcu olarak hizmet eden, sonrasında Boluspor alt yapısında ve istifa sırasında Boluspor profesyonel takımının başında da çıktı. Uzun zamandır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Köseer, mücadeleyi kaybederek Hak’ka yürüdü. Cenazesi bu gün Düzce Merkez Camisinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası, Düzce Şehir Mezarlığına defnedilecek. Olay Gündem Gazetesi olarak Doğan Köseer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Köy, Hizmetlerinden, Emekli, Teknik, Direktör

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.