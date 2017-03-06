HABER: BMA

Minik ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı (KOSGEB) Genel Başkanı Recep Biçer, BOLU MÜSİAD’ın daveti üzerine geldiği Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Bolu Şubesi konferans salonunda, dernek üyelerine, Bolulu KOBİ ve girişimcilere KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi.

Resmi olarak 1990 yılında kurulan KOSGEB’in 2003 yılına dek KOBİ’lere sadece 14,5 milyon lira destek sağladığını ifade eden Biçer, 2003 yılından bu yana destek miktarının 3,5 milyar lira olduğunu söyledi. Recep Biçer, KOBİ’lerin Türkiye’deki istihdamın yaklaşık yüzde 75 ’ini, katma değerin yüzde 53 ’ünü, satışların yüzde 63 ’ünü, yatırımların yüzde 53 ’ünü, ihracatın yüzde 56 ’sını, toplam kredilerin yüzde 26 ’sını, Ar-Ge harcamalarının yüzde 35 ’ini elinde bulundurduğunu dile getirerek, “Burada, benim önemsediğim birkaç sayı var. İhracat mesela. KOBİ’ler olur ya yüzde 56 yok de ihracatı yüzde 70 ’e falan çıkartabilirlerse ayakları daha sağlam yere basar diye düşünüyorum. Tekrar Ar-Ge harcamaları oranının yükselmesi ekonomiyi etkileyecek” diye konuştu.

KOSGEB olarak yeni bir çalışma içinde olduklarının müjdesini de veren Biçer, bu çalışmayla oluşturulacak danışmanlık hizmeti bir uçtan bir uca işletmelerin bedava bir şekilde destek alabileceğini belirtti. Biçer, bu danışmanlara ‘KOBİ Danışmanı’ ismini verdiklerini ifade ederek, “Mesleki tatminkârlık kurumuna ‘KOBİ danışmanı’ diye bir meslek tanımlattık. İş standardı yayınlandı. Dolayısıyla aile hekimliği gibi bir şey planlıyoruz. Başvuru edip şartları taşıyan, o yeterlilikten geçen KOBİ danışmanlarından bir havuz oluşturacağız. Siz işletme olarak ona müracaat ettiğinizde ‘Ben böyle bir Ar-Ge projesi yapmak istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirsiniz’ dediğinizde o size bu çalışmalarda yardımcı olacak ve onun danışmanlık ücretini biz ödeyeceğiz. Aile hekimliği yarı bir inşa da baht olursa oluşturmaya başladık. Tahmin ediyorum bu sene içinde yürürlüğe girebilir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen yılın sonunda açıkladığı bir paketle 15 bin kişinin sıfır faizle 50 bin liraya değin kredi kullanmasına dönük bir çalışma yaptıklarını anımsatan Biçer, şunları söyledi: “O paketin devamı fazla talep gördüğü için kaynağı 2,5 milyar liraya çıkararak yeni bir uygulama yaptık, yeni başvurular aldık. O da sonuçlandı. Geçen salı günü Başbakanımız sonuçları açıkladı. İlkinde 15 bin olan rakam ikincide 460 bin 167 ’ye çıktı. 460 bin 167 işletme ve KOBİ’ye salı akşamı itibarıyla başvurularının kabul edildiğiyle ilgili mesajları gönderildi. Bunlardan aşağı yukarı 300 bini bizim bilgi tabanımızdan belgelerini indirip bankalara gitmeye başlamışlar. Dolayısıyla inşallah destekleme programı sonunda Türkiye piyasasına takriben 11 milyar lira antre yapacak. Bunun karşılığında biz bankalara 2,5 milyar lira faiz ödemesi yapacağız.” Biçer, konuşmasının devamında kendisini dinleyen işletme sahipleri ve iş adamlarının KOSGEB destekleriyle ilgili sorularını cevapladı. Program sonunda KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Bolu Valisi Aydın Baruş ve MÜSİAD Şube Başkanı Abdullah Abat ile görüşme yaptı.

Biçer’in Bolu’daki temasları Atılım Kereste, Modelsan, Bolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, BOLÇİ, Bolu BOSCH Sevisi Han-Car, Pakform, Bolu Park Restaurant ile devam etti. Gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı ile kurulan Han-Car Bolu BOSCH Servisinin, bir yılda yaklaşık 200 bayi arasından gizli müşteri denetimi kapsamında Türkiye 1.'si olduğunu öğrenen Biçer, ‘‘KOSGEB’in desteklediği bir firmanın Türkiye genelinde birinci olması bizler için de övünç kaynağı oldu. Buradan KOSGEB’in sadece maddi anlamda bir destek olmadığı, girişimcilik noktasında da ve çeşitli alanlarda üyelerimizin başarılı olması bizleri mutlu etti’’ ifadelerini kullandı.