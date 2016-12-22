Ödeme sıkıntısı içindeki KOBİ'lere sermaye desteği sağlamak için yeni bir destek programı açan KOSGEB’te, 50 bin TL'lik kredi faiz desteği uygulamasının başvurularının başladığı ilk gün olan Pazartesi günü ülke genelinde olduğu gibi Bolu’da da uzun kuyruklar yaşandı.

Soğuk havaya aldırmayan kadın erkek yüzlerce kişi 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü 50 bin TL’lik krediye başvuru yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

“VATANDAŞLIK BAĞI İLKELERİ İLE HAREKET EDİYORUZ”

Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan KOSGEB Bolu Müdürlüğü’nün, başvuru yapan herkesin biran önce işlemini gerçekleştirebilmek ve mağduriyet yaşanmasını önlemek için 24.00’a kadar çalıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KOSGEB Bolu İl Müdürü Celil Kürşad Dereci, “Bize düşen iş, devletin işleyişini devam ettirmek yönünde samimi çalışmalarımızdır. Bu istikamette; doğruluk, dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve vatandaşlık bağı ilkeleri ile hareket ediyoruz. Müdürlüğümüze evraklarını bırakan hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte mesai saatlerini de aşarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Bolu’da bize gelen hiçbir esnafımızın yanımızdan boynu bükük ayrılmaması ve mağduriyet yaşamaması, inşallah böyle de olacak” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans