Haber: Semih Baykal

Çocukluğundan bu yana bir çeyiz dükkanı açmanın hayalini kuran 4 çocuk annesi Sebahat Cenik, KOSGEB’in girişimcilik kursuna katıldı. İki ay boyunca eğitim alan Cenik, KOSGEB’ten aldığı hibe ile Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde dükkanını açtı. Cenik dükkanının adını da Hayalim Çeyiz evi koydu. Dükkanında yaptığı, çeyiz, perde ve abiye dikimleriyle müşterilerinin kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı. Cenik, hayalini gerçekleştirdiği için dükkanına Hayalim Çeyiz evi adını verdiğini ifade ederek, “Zaten böyle işlere ilgim vardı, seviyordum. 20 senedir bu işlerle uğraşıyordum. Girişimcilik kursuna gidip belgemi aldım. Sonra projemi hazırlayıp KOSGEB’e başvurdum ve kendi dükkanımı açtım. Bu yönde ilerlemeye çalışıyorum. Küçücük bir dükkanda terzi olarak çalışmak değil, hayalim daha büyük işler yapmaktı. Şu anda geniş bir dükkan açarak hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden dükkanımın adını ‘Hayalim Çeyiz Evi’ koydum. İnşallah çok daha iyi olacak. İşlerden çok şükür memnunum” dedi. Kadınların iş dünyasındaki sayılarının artmasını dilediğini belirten Cenik, “El becerisi olan kadınlarımız boş durmasın. Üretici olsunlar. İş hayatına atılsınlar, kimsenin eline bakmasınlar. Her kadın yapabilir” şeklinde konuştu. Cenik ayrıca, yazın evlendireceği kızının çeyizlerini de açtığı dükkanda yapacağını söyledi.