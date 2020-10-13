KOSGEB’e rekor başvuru

Haber: N. Halid Altundal

KOSGEB’in imalat sanayiye yönelik uygulamaya koyduğu ve kobilerin dijital üretim yapısına geçmelerini teşvik etmek amacı ile çağrıya çıktığı ve 1 milyon üst limiti olan Kobi-Gel Kobi gelişim destek programına ilimizde rekor sayıda başvuru yapıldı. 17 Eylül’de başvuru süresi dolan ve Kobilerin akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimliliklerini arttırmak, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata - bakım - stok masrafları azaltılabilmek amacı ile çağrıya çıkılan Kobi-gel Kobi gelişim destek programına Bolu’dan 28 işletme başvurdu.

BAŞVURULARDA YÜZDE 250 ARTIŞ

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2019 yılında yine imalat sanayiinde dijitalleşme temalı programa ilimizden 8 işletme başvurmuş idi. Bu sene aynı konuda çağrıya çıkılan ve işletme başına destek üst limiti 1 milyon TL olan Kobi-gel kobi gelişim destek programına başvuran işletme sayısı 3,5 katına ulaşarak 28 oldu. Başvuru süresinin başından sonuna kadar işletmelerimizle birebir iletişimde olarak ilimizden en çok sayıda işletmenin bu destekten faydalanması için çalışmalar yaptık. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle bilgilendirme toplantıları yapamadık fakat çok sayıda firmamıza gerek telefonda gerekse de bire bir görüşerek destek hakkında bilgilendirme yaptık. Kobi-gel Kobi gelişim destek programında işletmelerimizin başvurularının uygun bulunması durumunda makine teçhizat, yazılım, personel ve hizmet giderleri desteklenmektedir ve destek oranı yüzde 60’tır. İlimizden bu sayıda başvuru almamız sanayicilerimizin yatırım iştahını ortaya koymaktadır ve böyle bir dönemde sanayicilerimizin yatırım iştahının yüksek olmasını büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılıyoruz. KOSGEB olarak kobilerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

22 Temmuz-17 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan proje başvuruların değerlendirmesi kurul tarafından iki aşamalı olarak yapılıyor. İlk aşama KBS üzerinden elektronik ortamda, ikinci aşama ise fiziki veya elektronik ortamda toplantı usulü ile gerçekleştiriliyor. Çağrı ilanına göre değerlendirme sürecinin 30 Kasım’da tamamlanması planlanıyor.