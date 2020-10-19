KOSGEB’ten 8.8 milyon TL destek

Haber: N. Halid Altundal

KOSGEB’in iş birliği destek programından faydalanarak kurulan işletici kuruluşların fabrika binaları yükseliyor. Gerede ilçesinde deri sektöründe faaliyet gösteren kobilerin ortak imalat için yapmış olduğu başvuruları KOSGEB tarafından daha önce kabul edilmişti. 14 farklı kobinin 2 farklı işletici kuruluş bünyesinde bir araya geldiği program ile kobilere KOSGEB tarafından 8 milyon 800 bin TL destek sağlanacak.

Deri sanayinin ülkemizdeki önemli merkezlerinden biri olan Gerede de faaliyete başlayacak olan işletici kuruluşlara ait yapımına başlanan fabrika inşaatları hızla tamamlanıyor. Fabrika binalarının tamamlanması ile önümüzdeki aylarda üretime başlayacak tesislerin üretim kapasiteleri toplamda günlük 70 ton olacak. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Cumartesi günü düzenlenen temel atma programına AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka katıldı.

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta yaptığı açıklamada, “Gerede de önümüzdeki dönemde faaliyete başlayacak olan ve ülkemizin en büyük helal jelatin üretim tesisine de önemli ölçüde girdi tedarikçisi konumunda olacak KOSGEB destekli işletici kuruluşların bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 30 unun ihracata yönelik olacağı tesisler Gerede ilçemizde bu alanda en yüksek üretim kapasitesine sahip yer olacaktır. Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla kobilerimizin hazırlayacakları projeleri destekleyen öncü kuruluş olan KOSGEB olarak kobilerimiz desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.