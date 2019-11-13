KOSGEB’ten girişimcilerine kredi faiz desteği

Haber: N. Halid Altundal

KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, KOSGEB’in programlarından yararlanan girişimciler için yeni kredi faiz desteği çıkardıklarını söyledi. KOSGEB İl Müdürü Usta yeni kredi faiz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, “KOSGEB’in gerek 2019 yılından önce uygulamada olan Yeni Girişimci Destek Programı gerekse de 2019 yılından itibaren uygulanan ve halen güncel olan Girişimciliği Geliştirme Destek Programından faydalanarak işletmesini kuran girişimcilerin KOSGEB ile protokol yapan bankalardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı oranının büyük kısmını KOSGEB tarafından karşılanacaktır” dedi.

“YÜZDE 10’LUK KISIM KOSGEB TARAFINDAN KARŞILANACAK”

KOSGEB İl Müdürü Usta açıklamasının devamında, “KOSGEB’in yakın zamanda uygulamaya koyduğu KOBİ Finansman destek programı kapsamında KOSGEB desteğiyle işini kurmuş olan girişimcilerin protokole taraf bankalardan 12 ay vadeli ve 50 bin TL’ye kadar kullanacakları işletme kredisinin yıllık yüzde 13.75 olan faiz/kar payı oranının yüzde 10’luk kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak olup kalan 3.75’lik oran işletme tarafından finanse edilecektir. Girişimcilerin kullanacağı işletme kredisi için vade süresi en fazla 18 ay olabilmektedir. Vadenin 18 ay olması durumunda uygulanacak senelik faiz/kar payı oranı %14 olup yine bu oranın yüzde 10’luk kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak, kalan yüzde 4’lük oran ise yine işletme tarafından finanse edilecektir” diye konuştu.

“PROTOKOL 1 YIL GEÇERLİ OLACAK”

Açıklamasında girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kullandırılan kredi tutarı üst limiti 70 bin TL olarak uygulanacağını bildiren Usta ayrıca şunları söyledi: “Kullandırılacak kredinin, kredi üst limitinin altında olması halinde faiz/kâr payı tutarı aynı oran korunarak hesaplanacaktır. Oran ve tutarlar Protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacaktır. İşletmelerin kredi anapara ve kendi paylarına düşen faiz/kâr payı ödemeleri vade süresince aylık eşit taksitler halinde yapılacaktır. Krediyi kullandıracak olan bankanın girişimcinin başvurusunu uygun bulması durumunda KOSGEB kredi faiz/kar payını belirtilen oranlar dahilinde karşılamaktadır.”