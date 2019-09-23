KOSGEB’ten Kobilere destek

Haber: Birol Ertunç

İhracata başlamak veya ihracatını geliştirmek isteyen kobilere KOSGEB’den büyük destek sağlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman, Ülkemizin uluslararası hedefleri doğrultusunda kobilerin yurt dışı pazarlara açılmalarına ve/veya ihracat kapasitelerini arttırmalarına katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan Yurt dışı Pazar (Uluslararasılaştırma) Destek programı kapsamında kobilere Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL’si geri ödemesiz, 90.000.-TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL’dir. Proje kapsamındaki gider gerçekleşmeleri için tüm bölgelerde personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır” dedi.

Proje kapsamında desteklenecek giderler hakkında da bilgi veren KOSGEB İl Müdürü Usta, desteklenecek giderleri sıralayarak şunları söyledi: “Personel gideri desteği: Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için verilir. İşletmeye, proje kapsamında en fazla 4 personel için destek verilebilir. Desteğin toplam üst limiti 100.000.-TL’dir.

Yazılım ve donanım giderleri desteği: Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir. Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir. Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.

Tanıtım giderleri desteği: Başkanlık tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine, Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine, Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine, Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine, İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir. Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.

Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği: Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir. İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımına ilişkin katılım/giriş ücreti, en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar. İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir. Desteğin toplam üst limiti 150.000.- TL’dir

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği : Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar. Desteğin üst limiti 100.000.- TL’dir.

Hizmet alımı giderleri desteği: Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir. Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar. Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini kapsar. Desteğin toplam üst limiti 100.000.- TL’dir.”

Açıklamasında proje başvurusunda belirtilen gider kalemlerinden en az 3 tanesinin bulunması gerektiğini belirten Usta açıklamasında son olarak, “Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir. Proje kapsamında desteklenecek yazılım giderleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranına %15 ilave edilir. İşletmenin yerli malı belgesi olan yazılım için destek talep etmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir. Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 6 ay ve en çok 24 aydır” ifadelerine yer verdi.