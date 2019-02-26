Kötü gidişat açıklaması

Haber: C. Kutay Aykan

Boluspor Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı, Spor Toto 1. Ligde Boluspor’un aldığı kötü sonuçlar ve buna bağlı olarak gelişen taraftar tepkisiyle alakalı yazılı bir basın açıklaması yaptı. Boluspor Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı üyeleri Başkan Ayhan Sabit Tüzün, Başkan Yardımcısı Ahmet Şerafettin Yamaner, Sekreter Mehmet Özbostancı imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Takımımızın 2018-2019 yılı futbol sezonunun son dönemde aldığı olumsuz sonuçların ardından Boluspor kamuoyunda da heyecanın kaybolduğunu görmekteyiz. Bu sebeple Yüksek Divan Kurulu olarak bu açıklamayı yapma gereksinimi duyduk. Öncelikle sezonu özetleyecek olursak iyi bir hazırlık dönemi ardından, kulübümüzü ekonomik sıkıntıya sokmayacak şekilde az ama öz transfer yaptık. Bolusporumuzun uzun yıllardır devam eden ekonomik imajından da böylelikle taviz vermemiş olduk.

“BOLUSPORUMUZUN EKONOMİK İMAJINA ZARAR VERMEMEK ADINA…”

Sezonun başlamasıyla takımımız iyi bir çıkış yaparak üst üste başarılı sonuçlar aldı. Bu sonuçlar Boluspor kamuoyunda büyük heyecan yarattı. Bu başarı, Yüksek Divan Kurulu, Yönetim Kurulu, fedakar ve cefakar taraftarımızın birlikteliği ile oluştu. İlk yarı bittiğinde siyasi ve ticari olarak bizden üstün olan rakiplerimiz art arda transferler yaparken ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve yine Bolusporumuzun ekonomik imajına zarar vermemek adına kulübümüzden beklenen ara transferler yapılamamıştır. Bu şekilde başladığımız ikinci yarıda takımımız istenen performansı gösterememiş ve art arda yenilgiler almıştır. Bu durum bütün Boluspor Camiasını derinden üzmüş, taraftarlarımızın istenmeyen tezahüratları ile karşılaşılmıştır.

“FUTBOLCULARIMIZIN VE YÖNETİMİMİZİN ÇALIŞMA ŞEVKİNİ KIRMAKTADIR”

Yaşananlar, taraftarlar kadar Yüksek Divan Kurulu ve Yönetim Kurulumuzu da derinden üzmektedir. Ancak, futbol takımımızın her başarısında nasıl mutlu oluyorsak, başarısızlığında da takımımıza güç vermek ve moralini yükseltmek için yanında olmamız gerekir. Her çıkışın bir inişi olduğu gibi, bu zor günler bu birliktelik ile atlatılacaktır. Aleyhte yapılan tezahüratlar futbolcularımızın ve yönetimimizin çalışma şevkini kırmaktadır. Bugüne kadar yaşananlar burada son bulmalıdır. Daha önümüzde 11 karşılaşmanın olduğunu hatırlatarak bütün Boluspor Camiasını birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Ancak başarı bu şekilde sağlanabilir. Bütünleşmenin son örneğini Eskişehirspor Camiasında görebiliriz. Ne kadar zor duruma düşseler, ne kadar geride de olsalar, transfer yasakları da olsa taraftarlar kulüplerine, kulüp yönetimlerine küsmemiş ve sonuna kadar takımlarını desteklemiştir.

“HER KESİMİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZDUR”

Bugüne kadar bütün yönetimler Boluspor Kulübümüzü doğru yönetmişler ve hem Süper Lig hem de bizim ligimizde ekonomik anlamda Boluspor parmakla gösterilecek birkaç kulüpten bir tanesi olmuştur. Her ne olursa olsun başarıyı yakalamak için atılacak bazı adımlar ekonomik anlamda kulüpleri yıllar boyu içlerinden çıkamayacakları duruma getirmektedir. Şükürler olsun ki Boluspor bu durumda değildir. Bu bilinç ile önümüzdeki ilk maçtan itibaren her kesimin üzerine düşeni yapacağına inancımız sonsuzdur. Yönetim Kurulu kadar, taraftarlarımıza da büyük görev düşmektedir. Önümüzdeki ilk karşılaşmadan itibaren taraftarımız atkısıyla, beresiyle, formasıyla, bayrağıyla tribünleri dolduracak ve üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu inançla şanlı Bolusporumuzun hak ettiği yere geleceğini biliyor, tüm Boluspor Camiasına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 15:59