Haber: BMA

Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından; 5 şehir yaylasındaki 25 adet çöp konteyneri çevresine ve Atatürk Bulvarı Alt ve Üst Yol’da bulunan 6 adet çöp konteyneri çevresine çevreci tel kafesler yerleştirildi. Evsel atık çöp konteynerlerinin çevresine çevreci tel kafesler yapılması ile oluşan kötü görüntünün önüne geçildi. Çevreci tel kafeslerin yerleştirilme çalışması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine yapılan uygulamadan dolayı teşekkür ettiler.