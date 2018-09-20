Haber: BMA

Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü AraştırmaGörevlisi Suna Özgür Karaalan'ın Metal Gravür Sergisi Mudurnu Belediyesi Gençlik Merkezi(MUGEM) Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 23 Eylül 2018 Pazar akşamına kadar gezilebilecek. Çok uzun yıllardır uygulanan “Metal Gravür Sanatı”, Özgün Baskı Sanatı’nda önemli bir yer tutuyor. Eski çağlarda insanlar, savaşlarda kullanılan kılıç, mızrak, kalkan gibi nesnelerin üzerine şekiller, semboller ve motifler işlenmişlerdi. İnsanların sivri uçlarla kaya, boynuz ve kemik gibi oyulabilen nesnelere çivi yazıları ile yaptıkları ilk oyma eserler gravürün temelini oluşturuyor.

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren de Türkiye'de Metal Gravür bir anlatım biçimi olarak, teknik farklılıklarıyla özgünlük açısından tercih edilmiş ve günümüze kadar oldukça gelişimgöstermiştir. Metal Gravürde çok fazla tekniğin olması hem sanatçılar tarafından tercih edilme sebebi olmuş hem de nesilden nesile aktarımı kolaylaşmıştır.

Sergiyi ziyaret eden Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, KOÜ Grafik Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Suna Özgür Karaalan’dan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Çalışmaları yakından inceleyen Belediye Başkanı İnegöl, Suna Özgür Karaalan’a çalışmalarında başarılar diledi.