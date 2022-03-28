Kovalamaca sonrası yakalandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan şehir içi çalışmalarda, kovalamaca sonucu yakalanan hususi araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada; 1 parça halinde 28.46 gram gelen Metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 11.51 gram gelen kokain maddesi, 1 parça halinde 1.75 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi.

konu ile alakalı, Fesih B. (21) tekstil işletmecisi isimli şahıs ifadesinin alınması akabinde şubeden salıverilirken, Mehmet Ç. (55) oto galerici uyuşturucu madde ticareti suçundan savcılığa sevk edildi.