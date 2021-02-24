Kovan başına 15 lira destek

Haber: Ceylan Beykoz

Birlik Başkanı Ünalan “2021 yılının Nisan ayının 15’i olmak şartıyla arı fiyatlarımız beş çıtalı yavrulu olmak kaydıyla piyasayı tespit ederiz. Çünkü bu 5 çıtalı yavrulu olan kovanlarımız bu sene Haziran ayında gelen bal mevsiminde bal yapan arılar demektir. Arı fiyatları 400 liranın altında olmamak kaydıyla 800 liraya kadar çıkabilen bir rakamdır. Arıların fiyatını bu şekilde tespit edebiliyoruz. Kovan kapasitesi ilçelerde dahil olmak üzere 500 civarı var. Arıcı profilinin genelde emekli olmuş kişilerin veya öğretmenlerin ağırlıklı olarak faaliyeti gösterdiği bir alan. Arıcılarımız alıcı ile satıcı arasındaki pazarlığı serbest piyasa şartlarında kendileri tespit ediyorlar. Ülkemizin diğer illerine satış yapmıyoruz. Biz daha çok yerelde arı satışları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Arıcılara eğitim veriliyor mu diye sorduğumuzda Ünalan, “biz arıcılık eğitimlerine ağırlık veriyoruz. 2005 yılından 2020 yılına kadar 20 tane konferans yaptık. Türkiye’de ki sayılı akademisyenleri Bolu’ya getiriyoruz. Bir gün sabahtan akşama kadar eğitim veriyoruz. Eğitimlerimize 200-250 civarı arıcımız katılıyor ve bunun yanında da her yıl fuarlara araç kaldırıyoruz. Fakat bu yıl pandemiden dolayı bunu gerçekleştiremedik. Önceliklerimiz Arı Yetiştiricileri Birliği olarak katkısız ve katıksız bal üretmek” ifadelerini kullandı.

Devlet desteği konusundaysa Başkan Ünalan, “Bakanlıkla sıkı bir iletişimimiz var. Her kovana devlet 15 lira destek veriyor. Sayın Fatih Metin bize 2019 yılında büyük destek verdi. 700 tane kovan temin ettik. Ve arıcılarımıza dağıttık. Sağ olsun. 2020 yılı hazırlıklarını 2021 yılına koyacağız şu an hazırlıklarımız devam ediyor. İlerleyen süreçte 600 civarında kovan daha gelecek. Fatih Metin’in ve İl Müdürümüzün bize pozitif bakması bizi sevindiriyor” dedi.