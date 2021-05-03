Kovan temizliği başladı

Haber: Aysun Beykoz

Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan ve 45 yıldır arıcılıkla uğraşan Şaban Çiftçi, kış ayının bitmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla arı kovanlarında bakım yapmaya başladı. Kovanlarda temizlik yapan Çiftçi, zayıf olan arıları birleştirerek güçlü kovanlar elde etmeye çalıştığını ve arılara ilaçlarını verdiğini belirtti.

“ARICILIK ZOR VE ZAHMETLİ BİR MESLEK”

Daha iyi bir verim ve bol üretim için mutlaka kovanların bahar temizliğinin yapılması gerektiğini ifade eden Çiftçi, “Arıcılık yapmak zor ve zahmetli bir meslek. Bu nedenle arıcılık işini çok seviyorum. Arı ile ilgili her konuda kendimi yetiştirdim ve inşallah çok verimli bir yıl olur” diye konuştu.