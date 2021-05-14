Kovid tedbirli Bayram Namazı



Haber: Aysun Beykoz

Ramazan bayramı nedeniyle Bolu’nun tarihi camilerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak kılındı. Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti.

Cami içinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, bayram namazını kıldı. Hutbede İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması dilendi.

Cemaate Kovid-19 tedbirlerine uyulması, bayram ziyaretlerinin yapılmaması uyarılarında da bulunuldu.