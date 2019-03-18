Köy camisi aylardır enkaz halinde

Haber: Kasım Şahin

31 Mart Yerel Seçimler için çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayları, geçtiğimiz gün Gölköy’deydi. Köy sakinleri ile bir araya gelen CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayları, Ocak ayında yanan köy camisi ile alakalı bilgi aldı. Köy camisine de giderek incelemelerde bulunan İl Genel Meclis Üyesi Adayları, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yangının ardından camiyle alakalı hiçbir çalışmanın yapılmadığına şahit olan adaylar, duruma tepki gösterdiler.

“MÜSLÜMANLARA EZİYETTİR BU”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İl Genel Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Erhan Beykoz, “20 Ocak’ta çıkan yangın sonucu büyük hasar gören köy camisi aradan 2 ay geçmesine rağmen atıl durumda bırakılmış. Köy sakinleri namazlarını bu soğuk havalarda kahvehanenin üst katında kılıyormuş. Bu utanç tablosu bizlere yeter. Müslümanlara eziyettir bu. 2 aydır bu enkaz neden temizlenmedi? Neden hiçbir şekilde bu cami onarılmadı, neden tekrar ibadete açılmadı?” diye konuştu.

“YAZIKLAR OLSUN”

Köy sakinlerinin daha önce Bolu Valiliği’nden ve Müftülükten incelemelerde bulunmak üzere gelenler olduğunu belirttiğine dikkat çeken İl Genel Meclis Üyesi Adayı Erhan Beykoz açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:”Valilik ne iş yapar? Müftülük nerede? Burada yaşayanlar için elzem olan bu konuya aylardır neden bir çözüm bulamadılar? İlimizin çeşitli yerlerinde çıkan bazı yangınlarda tüm ekipleri seferber edip her türlü imkanı sağlayan, her türlü yardımda bulunan kurumlar görüyoruz ki şimdi sus pus olmuş. Gölköy köy camiinin yangın enkazının kaldırılıp yeniden onarılması için illa devletin üst kademesindekilerin tweet atması mı gerekiyor? Bir heykele 4 milyon 400 bin lira harcayan Bolu Belediyesi bu utanç tablosuna kayıtsız kalıyor, Bolu Valiliği kılını kıpırdatmıyor, yazıklar olsun.”

“BU UTANÇ TABLOSU BİZE YETER”

Açıklamasının sonunda Bolu Müftlüğünü eleştiren Beykoz, “Türkiye’nin dört bir yanında yapılan, yapılacak olan bazı işler için her hafta camilerde yardım toplayan Bolu Müftülüğü yangında ağır hasar görmüş bu cami için bugüne kadar ne çalışma yapmıştır? 2 aydır bırakın camiyi onarmayı enkazına bile dokunmayan zihniyet buradaki insanların ibadetlerini rahat bir şekilde yapmalarına neden imkan sağlamamaktadır? Bu soruların cevabını versinler önce. Reklama gelince her yerde ‘şunu yaptık, bunu yaptık’ diyenler, gözlerinin önündeki bu duruma sessiz kalarak gerçek yüzlerini açık etmiştir. Yine söylüyorum, yazık, bu utanç tablosu bize yeter” dedi.