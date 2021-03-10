Köy ekonomisine katkı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Bolu'nun Göynük ilçesinde orman köylüsüne bilgilendirme yapıldı. Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan tarafından Gökçesaray Kızılçam Plantasyon Sahasında orman köylülerine sahada yapılacak uygulamanın "Ekolojik ve ekonomik" önemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 hektarlık sahada tohum verme özelliğini kaybetmiş kızılçamların kesilerek sahadan uzaklaştırılıp endüstriyel odun olarak değerlendirileceğini belirten Özcan, "Tohum verme özelliğindeki ağaçların bırakılacağı tüm saha teraslanıp toprak işleme yapılmasından sonra sonbaharda kaliteli kızılçam fidanlarıyla ağaçlandırılacak. Bu çalışmada köylülerin çalıştırılarak köy ekonomisine pandemi dönemi olmasına rağmen istihdam sağlanarak katkı sağlanacak." İfadelerine yer verdi.