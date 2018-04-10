1911 Trablusgarp savaşı, 1912 Balkan savaşı, 1914 Birinci Dünya savaşı,1915 Çanakkale savaşı

Bu savaşlarda yenik sayıldık. Mondros anlaşması gereği,yurdumuz doğusunda işgaller başladı.Padişah çaresiz. Mandacılığı düşünüyor. Mustafa Kemal padişahın muhalefetine rağmen 1919 tarihinde samsuna çıktı. Yurdun değişik yerlerinde kongreler ve toplantılar yapıldı. Topyekûn savaş kararı alındı. İmkânsızlıklar içinde İstiklal savaşı başlatıldı. Halkımızın vatanseverliği sayesinde kadın,erkek,çoluk-çocuk özellikle eli silah tutanlar sayesinde yine çok zor şartlar altında bu savaşlar kazanıldı. Yurttan düşmanı attık. Yeniden bağımsızlığımıza,vatanımıza kavuştuk.

Birde tersini düşünelim. İstiklal savaşı kazanılmış olmasaydı Türk vatanı, milleti yoktu. Dolayısıyla bayrağımız yoktu. Minarelerimizden ezanlar okunmayacaktı. Kısacası Türk vatanı, milleti, devleti ve Türklük yok olacaktı. Bunları o büyük adam Mustafa Kemal ATATÜRK'e borçluyuz. Aramızda birçok nankörler olmasına rağmen..

Örnekmi istiyorsunuz ?

Güncel bir olay, komşumuz Suriye büyük bir devletti. Değişik sebeplerden dolayı devlet zayıflattı millet bölündü, iç savaş başladı. Suriye’nin düşmanları bu durumu iyi değerlendirdi. Kısa zamanda Suriye’yi işgal ettiler. Halk düşmanlarına karşı koyamadı. Yönlendirecek ve koordine edecek liderleri yoktu. Çareyi kaçmakta buldular. Kelimenin tam anlamıyla mülteci oldular. Büyük bir kısmı Türkiye’ye sığındı, bir kısmı Avrupa sevdasına kapıldı. Değişik yollardan denizi aşmayı düşündüler. Binlercesi denizde boğuldu. Binlercesi de sığınacak yer ararken açlıktan, hastalıktan ve soğuktan öldüler. Kısacası bir ülke halkı perişan oldu.

Bence tek sebep bir önder,bir lider,bir atalarının olmayışıydı. Koordine olamadılar. Onlarda vatanlarını seviyorlardı. Onlarda vatanları uğruna ölmek isterlerdi, ne çareki ona bile fırsat bulamadılar.Atatürk'ün yaptıkları bu ülkeye, bu millete, bu devlete yaptıkları çok önem taşıyor. Allah her millete her devlete böyle bir ata nasip etsin.

Atatürk'ün yaptıkları vatanı kurtarmakla sınırlı kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet idaresini kurdu ve Türk gençliğine emanet etti. Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Ne yazık ki o asil kan, bozulmaya başladı. Bazılarının kanına sonradan bozuk kan enjekte edilmiş.

ATAM;

O büyük eserin, cumhuriyeti korumada zorlanıyoruz. Hatta damla damla kaybetmek üzereyiz. Bircok kamu kurumun levhalarından ''T.C'' yani Türkiye Cumhuriyeti sözcüğü kaldırıldı.Cumhuriyet idaresi getirildikten sonra çalışmalar durmadı. Yeni yönetime, yeni düzenlemelere ihtiyaç vardı.Aralıklarla reformlar sıraya girdi:Hukuk, Eğitim (Latin harfleri),Kılık kıyafet, Ölçüler, Siyaset vs.

Ancak, Millet olarak, dokuz senede, sekiz savaşa katıldık. Halk yorgun, yoksul ve bitkindi.Buna rağmen reformlar uygulamaya girdi. O tarihlerde nüfusumuzun %80' i köylerde yaşıyordu.Atatürk bir konuşmasında milletin efendisi köylüdür demişti. Kalkınmanın köylerde başlaması gerektiğini biliyordu. Ancak nüfusumuzun savaşlardaki kayıplarımızdan dolayı azalmıştı. Kadınlarımızda henüz iş hayatına başlamamışlardı. Devlet çarkının dönmesi için memur, asker, çiftçi, işçi, esnaf, sanatkâr, eğitimci lazımdı. Bu yüzden çalışan erkeklerden çok yönlü yararlanmak gerekiyordu.

Örneğin;Hem memur-hem esnaf, Hem işçi-hem memur, Hem çiftçi- hem sanatkâr

Eğitimde de aynı durum mevzu bahisti. Yeni harflerin öğrenimi için, köylünün kalkınması için eğitimciye, ziraatçıya, sanatkâra, sağlıkçıya ihtiyaç vardı. O tarihlerde her köye bir öğretmen, ziraatçı, sanatkâr, sağlıkçı gönderme imkânı yoktu. Çareler için Atatürk danışmanlarını topladı. İncelemeler, araştırmalar yapıldı. Hem öğretmen hem sanatkâr hem sağlıkçının yetişmesi için okulların açılmasına kara verildi. Bu okullara alınacak o çocuklara öğretmenlik eğitim-öğretimi verilecek, uygulamalı olarak tüm tarım bilgileri verilecek ve tüm sanat dalları öğretilecek. O okulların adı Köy Enstitüsü olacak. Köy öğretmenleri olarak yetişecekler. Köyde ikamet edecekler, köylü ile baş başa olacak öğretmenler yetişecek.

Köy enstitüleri nasıl kuruldu, nasıl çalışmalara başlanıldı;

Atatürk emirler doğrultusunda doğu illeri ağırlıklı 21 ilde yerleri tespit edildi. Böylece yurt çapında oldu. Alt yapılarının hazırlanması biraz uzun sürdü. Bu arada yeni harflerle okuma yazmayı çabuklaştırmak için eğitmen kursları açıldı. Eğitmen kurlarında askerliği çavuş olarak yapan gençler imtihana alındı. Altı aylık kurslarda yetiştirildiler. Üçüncü sınıfa kadar okuyolardı. Alfabeleri ve her yılın kitapları vardı. Eğitmenlerin elinde bir kılavuz kitap vardı. Eğitimde türkce, matematik, hayat bilgisi, resim, müzik, beden eğitim, dersleri vardı. Köylerin kalkınmasıyla etkili oldular.

O yıllarda halk evleri açtığı okuma yazma kurslarını şehir ve kasabalarda açarak halkımıza büyük destekte bulundular. Örneğin; terzi çırağı, ayakkabı, demirci, kalaycı, semerci, döşemeci, nalbant, müzisyen vs. kurlar açarak esnaf ve sanatkârlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. 21 İlde açılan Köy Enstitüsünün alt yapılarının hazırlıkları uzun zaman aldı.

Köy Enstitüleri

1- Akçadağ – Malatya 10- Enis – Kastamonu 20- Pulur - Erzurum

2- Akpınar – Samsun 11- Gölköy – Kahramanmaraş 21- Savaştepe- Balıkesir

3- Aksu – Antalya 12- Gönen – Isparta

4- Arifiye – Adapazar 13- Hasanoğlan - Ankara

5- Beşikdüzü – Trabzon 14- İvriz - Konya

6- Cılavuz – Kars 15- Kepirtepe – Edirne

7- Çifteler – Eskişehir 16- Kızılcullu - İzmir

8- Dijle – Diyarbakır 17- Ortaklar - Aydın

9- Düzici – Adana 18- Pamukpınar- Sivas

19- Pazarören – Kayseri

Bu arada ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Millet olarak uzun süre yas tuttuk. Ruhun şad olsun büyük atam...Köy Enstitülerinin açılışı Atatürk'ün ölümü dolayısıyla en az 3 yıl gecikti. Nihayet 17 Nisan 1940 tarihinde Köy Enstitüleri ile kanun kabul edildi. Maarif bakanı Hasan Ali Yücel, Köy Enstitüsü Genel Müdürü Hakkı Tonguç Köy Enstitüsü kanununun kabulünden sonra müfredat ve yönetmelikler hazırlandı.Bu okullara köy çocukları alınacak tahsil süresi 5 yıl olacak ve yetişen öğrenciler öğretmenlik, tarım, sanat, sağlık kültürleri ile donanımlı olarak köylere gidecekler.

Ana Tema

İNSAN-YAŞAM-ÜRETİM

Döner sermaye sistemi ile yönetilecek, tarım-sanat dersleri uygulamalı verilecek. Yetişecek öğretmenler yaparak, yaşayarak öğrenecekler, ihtiyaçlarını karşılayacaklar, başkalarına daöğretecekler.Köy enstitülerinin kuruluşu o dönemin en önemli kuruluşu olarak değerlendirildi. Açılan 21 köy enstitüsü 61 ile hizmet götürecek. Nüfusumuzun %80 köylerimizin kalkınmasına hizmet götürecek.

Dönemin en önemli kuruluşları kabul edilen Köy enstitülerine tayin edilen idareci ve öğretmenler seçilerek o okullara gönderildi. Bu yüzden eğitim ve öğretimde verimli oldu. Örneğin, dönemin en önemli aşıklarından Aşık Veysel köy enstitülerinde öğretmenlik yaptı. Hayatını anlattı, eserlerini öğretti, şiirlerini okudu bizlere.

Köy enstitüleri ilk açıldığı yıllarda alt yapıları tamam olmadığı için sıkıntılar yaşandı. Çadırlarda eğitim yaptılar, kendi yaptıkları kerpiç binalarda ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ancak bu durum uzun sürmedi. 3-5 Sene tamamen öğrenciler tarafından binalarla kampüs haline geldi. Köy enstitülerinde eğitim öğretim kültür ağırlıklı olmak üzere; kültür, tarım, sanat, sağlık dallarında verildi. Tarım ve sanat dersleri uygulamalı olarak verildi.

Verilen Derslerin Detayları: Kültür Dersleri, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık, Fizik, Kimya, Pedagoji, Psikoloji, Sosyoloji, Öğretmenlik, Müzik, Resim, Beden Eğitimi, Ev İdaresi, Çocuk Bakımı, Yabancı Dil, İlk Yardım, Kooperatif, Askerlik, Ev Ekonomisi, Tarım Dersleri, Tarla Tarımı, Bahçe Tarımı, Sebzecilik, Meyvecilik, Sanayi Bitkileri, Arıcılık, Süt Ürünleri, Su Ürünleri, Aşı, Sanat Dersleri, Plan Yapma Biçki-Dikiş, Yapıcılık Dokuma, Beton İşleri Ütü Yapma, Marangozluk Onarım İşleri, Dülgerlik İşleri, Sıcak Demir (50 ders), Soğuk Demir, Motor Bilgileri, Sıva İşleri

Köy Enstitülerinde ilgili kanun, yönetmelik, müfredat gereği koordine okul müdürleri ders programları eğitim başı tarafından hazırlanırdı. Tarım çalışmaları tarım şefi tarından hazırlanır, öğrenciler tarafından uygulanırdı. İnşaat çalışmaları inşaat şefi tarafından hazırlanır öğrenciler tarafından uygulanırdı.

Köy Enstitülerinde Sanat Çalışmaları;

Her öğrencinin benimsediği bir meslek var bu durumda inşaat şefinin hazırladığı iş programı doğrultusunda usta-kalfa-çırak iş bölümleri ile meslek öğretmenleri nezaretinde;Duvar Örme, Beton Dökme, Demirlerini Hazırlama, Tuğla Örme, Sıva Yapma, Çatı Yapma, Kiremit Örtme, Temizlik ve Tamir İşleri, Biçki-Dikiş, Dokuma ve Örme, İlke, Yaparak Örenme, ihtiyaçlarını karşılama, başkalarına öğretme...

Tarım Çalışmaları;

Verimli topraklarımız vardı. Köy çocukları bu toprakları imaretti. Teknoloji yoktu, işler tamamen insan gücü ve hayvan gücüyle yapılıyordu. Mevsimlere göre, toprağın hazırlanması, ekilecek tohum, dikilecek çim, kazma-çapalama, seyreltme, sulama, sıcak yastık, toplama-temizleme, fidan dikme, aşılama, budama, toplama, hayvan bakımı, arıcılık, tavukçuluk... Yaparak öğrendiler, ihtiyaçlarını karşıladılar ve başkalarına öğrettiler.

Köy Enstitülerinde milli bayramlara çok önem verilirdi. Yetiştirdiği öğretmenlerin aynı önemi, aynı hazırlıkları yapmaları için örnek çalışmalar yapılırdı. Özellikle merasim yürüyüşleri. Bayrak süslemeleri, ilgili konuşmalar-şiirler-marşlar-türküler, folklor gösterileri, sportif karşılaşmalar hazırlanırdı. Köy enstitülerinde geleceğin öğretmenlerine örnek olmak için müsamerelere çok önem verilirdi. Her sınıf senede bir kere sınıf gecesi yapmak zorundaydı. Müsamerelerde sınıftaki her öğrenci görev almak zorundaydı. Müsamere çalışmalarında öğretmen, öğrencinin piyesini seçer ve çalıştırırdı. Müzik öğretmeni marş, şarkı ve türküleri çalıştırır. Beden eğitimi öğretmeni folklor çalışmalarını, resim öğretmeni sahne çalışmalarını sınıf öğretmeni ise şiir, monolog ve pantomim çalıştırırdı. Böylece bir sınıf gecesi ortaya çıkardı. Aynı yıl içinde okul çapında bilgi yarışmaları, manzaralar, kompozisyon yarışmaları, şiir yazma ve okuma yarışmaları, şarkı-türkü okuma yarışmaları, folklor karşılaşmaları ve sportif karşılaşmalar yapılırdı.

Köy enstitülerinde yaz tatili yapılmazdı. Bir ay izin yapılırdı. Yaz aylarında ise tarım, sanat işleri devam ederdi. Ayrıca okulda beslenen birçok hayvanın bakımları devam ederdi. Yaz aylarında izci kampları yapılırdı, aralarında geziler düzenlenirdi. Bu gezilerde tanıtma-tanıma, dayanışma, yardımlaşma, kültürel ve sportif karşılaşmalar yapılırdı.

Köy enstitülerinde son sınıfa yükselmek bir ayrıcalıktı. Saç uzatmak serbest, takım elbise ve kravat ile yarı öğretmen gözü ile bakılırdı. Öğretim yılı genellikle uygulama okullarında geçerdi. Son sınıfların en zor ayları son aylarında geçerdi. Bir ay mezuniyet sınavları yazılı-sözlü uygulamalı olurdu. Her dersin sınavına en az beş komisyon katılırdı. Öğretmen olacak gençler çok incelenirlerdi. Layık olanların öğretmen olmaları sağlanırdı. Kültür derslerinde yapılan incelemelerden sonra yetenek derslerinde son sınıf sınavları daha zor geçerdi.

Müzik dersleri, istiklal marşı tempo ile mandolin eşliğinde söylenirdi. En az iki kahramanlık türküsü söylenirdi.

Beden eğitiminden ise yedi bölgeden folklor, jimnastik, minder uygulanırdı.

Resim derslerinde kurşun kalemi ile sulu boya ile ve yağlı boya ile yapılmış resimleri imtihan komisyonunu sunmak gerekiyordu. Önemli olan, köylere öğretmen olarak gidenlerin layık kişiler olmalarıydı.

Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerinde çalıştığı köy okulları farklıydı. Örneğin öğretmen ve öğrenci ihtiyacı kadar lojman ve dershanelerden ayrı bir işlik ve uygulama bahçeleri vardı. İşliklerde, köyde ihtiyacı karşılayacak marangoz aletleri, demircilik aletleri, mala, çekiç ve ip gibi yapı malzemeleri, lehim, kalay malzemeleri, kazma, kürek, bel gibi küçük tarım aletleri ihtiyaç duyan köylülerin yararlanmaları için hazır bulunurdu. Ayrıca elsanatları geliştirmelerinde, tamir işlerinde köylüye yardım edilirdi. Amacımız yapmak-öğrenmek-ihtiyacını karşıla ve başkalarına öğretmekti.

Uygulama bahçeleri öğretmen tarafından örnek ekim, dikim yaparak üretimin artmasına yardımcı olurlardı.Köy öğretmenleri köylerde ikamet etmek, köylü ile okulda, evlerde, tarlada, bahçede, ahırda, kümeste kısaca herzaman heryerde köylü ile beraber olarak kalkınmayı hızlandırmak, üretimi arttırmak, yaşamı kolaylaştırmayı amaçladılar.

Köy enstitülerinin açılmasından sonra ikinci dünya savaşının başlaması çok kötü bir şanssızlık oldu. Yurt olarak, millet olarak ve köy enstitüleri olarak çok sıkıntılı günler geçirdik. Atatürk'ün en yakın arkadaşı, Lozan kahramanı, . 1. ve 2. İnönü savaşlarının komutanı ve 2. cumhurbaşkanı İsmet İnönü Türkiye’yi savaşa sokmadı.

Henüz birinci dünya savaşının berelerini silmemiştik. Biz savaşa girseydik boğazları açmak zorunda kalacaktık. Savaş alanı Türkiye olacaktı. Taş, taş üzerinde kalmayacaktı. Belki de yok olacaktık. Çünkü savaş çok zor geçti, birçok ülke haritadan silindi. Atom bombası kullanıldı. Nehirlerden, denizlerden ceset aktı. 50 milyon insan öldü. İyiki savaşa girmemişiz, İnönü çok haklıymış. Halkın sıkıntılarını özetlemek için ''aç açık bıraktım ama anasız, babasız bırakmadım'' demişti.

İkinci dünya savaşının siyasi hayatımızda büyük etkileri oldu. Savaş sonrası hemen çok partili döneme geçildi. Bana göre çok zamansız bir karardı. Halkın %70'i cahildi. Neye, kime, niçin oy vereceğini bilmiyordu.

Savaşın getirdiği yokluk ve kıtlıkların sebebi halka iyi anlatılmadı. Muhalefetin haksız propagandaları ile suçlu mevcut hükümet yani İnönü’ye kesildi. 1950 seçimlerinde ezici bir çoğunlukla DP iktidarı devir aldı.

Aslında İnönü Türkiye’yi savaşa sokmamakta haklıydı. Ancak çok partili hayata geçiş kararı erkendi. İnönü seçimi %100 kaybedeceğini bile bile niçin o kara vermiş olduğunu anlamış değilim.

O tarihlerden itibaren CHP bir daha iktidara gelemedi. Halen günümüzde İnönü halkı aç açık bıraktı edebiyatı yapıyorlar. Harbe girseydik yok olmakla karşı karşıya kalacağımızı kimse hesaba katmıyor. İnönü o hataya düşecek politikacı değildi.

Dünya onu Lozan’ daki büyük başarılarından dolayı kurt politikacı olarak tanır. Ayrıca savaşlar kazanan büyük komutan, Atatürk'ün en yakın arkadaşı, başbakanlık yapmış ve cumhurbaşkanlığına yükselmiştir.

İkinci savaşı yıllarında halkın %80'i köylerde yaşıyordu. Halk genellikle yoksuldu. Ama aç değildi ıssız değildi. Kaderine inanmış köy halkları arasında çok iyi bir yardımlaşma, dayanışma vardı.

Teknoloji, ulaşım, iletişim, devlet desteği yok üretim tamamen insan gücü ve hayvan gücüyle yapılıyordu. Kullanılan tarım araçlarıda ilkeldi. Ama yinede halk halinden memnun, köyünü, kentini bırakmıyor, terk etmiyordu. Çünkü iş üretimi yapanlar hiçbir zaman aç kalmaz. Çünkü köylünün işi tek taraflı değil. Tarlasında tahıl üretiyor bahçesinde sebze yetiştiriyor, ahırında hayvan üretiyor, sayasında keçi, koyun üretiyor, kümesinde tavuk üretiyordu. Üreten aç kalmaz. Yeterki sınırlama olmasın.

Nihayet o sınırlama geldi. Köylünün yetiştirdiği birçok ürüne sınırlama geldi. Pamuk, pancar, haşhaş, ayçiçeği, çeltik ve bazı tahıllar. Bu yanlış kota kararı köylüyü tarım politikasını zor duruma düşürdü. Kotaya tabi tutulan ürünlerin hemen hemen hepsi ihracata yakın ürünlerdi. O ürünler bir zamanlar ihraç ediliyordu şimdi ise ithal ediliyor. Tarıma, üreticiye, ekonomiye en büyük darbe oldu. Bu kota olayları köylüyü de köyünden kopardı. O dönemlerde hayvancılığa da sınırlamalar geldi. Koyun ve keçileri ormanları koruyacağız diye ağır cezalarla(orman cezaları) köylünün elinden aldılar. Keçi ve koyunların yayıldığı o yerlerde ormanda yok oldu. Tamamen fundalık.

Keçi ve koyunların bakımı kolay oluğu için her köylünün en az 10-20-50-100-200-300 hayvanı vardı. Etinden, sütünden, yününden, derisinden, gübresinden ve parasından yararlanmak çok ekonomik geliyordu.

En önemlisi o dönemlerde nüfusumuzun %80 köylerde yaşıyordu ve tamamı keçi ve koyun eti yiyiyordu. Kasapların çengellerinde boy boy keçi ve koyun etleri takılı idi. Bu günkü et darlığının tek sebebi üretiminin desteklenmemesi oldu. Köylü yanlış tarım politikalarının kurbanı oldu geçimini sağlayamadı. Şehir ve kasabalara göç başladı. İşsizler ordusuna katıldı. İşte o zaman ekonomi bozuldu.

Tarım ürünlerinin ihracatı ikinci plana düşerken tarım ürünlerinin ithalatı misli misline arttı. Kendi ürettiğimiz ürünleri ithal etmeye başladık. Bu arada ev tavukçuluğu yasaklandı. Büyük baş hayvanların üretimi zorlaştı. Biz tarım ülkesiyiz, üretmek zorundayız.

Büyük baş hayvanların beslenmesinde en önemli besin maddeleri olan ot-saman ve yemi ithal edersek ne etlik ne de süt için hayvan yetiştirebiliriz. Bir bardak süt sanayiden çıkınca yüz kuruş, üreticinin ürettiği bir litre süt seksen kuruş... böyle oransız piyasa olmaz. Böyle devam ederse üreticide tüketicide ülkede çok zarar görecek. Biz bir tarım ülkesiyiz üretmeliyiz. Ama nerede üreteceğiz?

Yanlış uygulanan imar planları yüzünden tarıma çok elverişli ovalarımız beton yığını oldu. Çok kıymetli birçok yerimiz turizm amaçlı yabancılara satıldı. Bu durum daha ne kadar devam edecek. Bu ülkenin geleceği ne olacak?

Köy Enstitüleri

10-15 yıllık kısa ömürlerinde yaklaşık 35 bin öğretmen yetiştirdi. Bu öğretmenler ömürlerini eğitim-öğretim ve köylerin kalkınması için harcadılar. Aralarından yurt ve dünya çapında yazarlar-çizerler, ilim adamları, akademisyenler, politikacılar, sanatçılar yetişti.

Köy enstitülerinin açılışı ve kapanışı ile ilgili çok yazılar yazıldı. Çok anlam taşıyan bir tanesi cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devlet nişanı töreninde köy enstitülerinden uzun uzun bahisle ünlü yazar Yaşar Kemal ''köy enstitüleri en önemli kazanımı, kapanışları ise en kötü kaybıdır'' demiştir.

Köy enstitüleri günümüze kadar devam etseydi özellikle doğu illerinde eğitim,öğretim toptan halledilirdi. Anarşi ve anarşik olaylar olmazdı. Köylerden şehirlere göç az olurdu. İşsizlik bu günkü boyutlara varmazdı. Köprüaltı çocukları bu kadar artmazdı. Köylü tüketici değil, üretici olurdu. GDO'lu ürünler ülkemize girmezdi. Sağlık sorunları halledilmiş olurdu. Atatürk'ün ilkelerine daha çok sahip çıkılırdı. Laiklik ile ilgili tartışmalar olmazdı. Bu maddeler yüzlerce çoğaltılabilir.

Büyük ATATÜRK

Kurtardığın Bu Vatan

Kurduğun Cumhuriyet

Açtığın Köy Enstitüleri

Yetişen Binlerce Öğretmen ve

Yetiştirdiğimiz Milyonlarca Öğrencilerle

İlke ve İnkılaplarına

Bağlı Kalacağımıza

Söz veriyoruz

Ruhun Şad olsun

Büyük ATATÜRK

O tarihlerde nüfusumuzun %80'i nin yaşadığı köy ve kentlere eğitim-öğretim sahasında, köy kalkınmasında büyük hizmetler yapan, cumhuriyet döneminin en önemli kuruluşu olan Köy Enstitülerine o tarihlerde neden ihtiyaç duyulduğunu ve kurulduktan sonra neler yaptıklarını yaşlı bir mensubu olarak ellerim titreyerek anlatmaya çalıştım. Sürç-i lisan ettiysem af fola.

40'lı yıllarda nüfusumuzun %80'i kırsal kesimlerde yaşıyordu. Eğitime ve kalkınmaya ihtiyaç vardı. Bu amacı gerçekleştirmek için köy enstitüleri açıldı. Yaklaşık 35 bin öğretmen köylerde halkın eğitimini, öğretimini yaptı. Tarım, sanat ve sağlık ile ilgili çalışmalarda büyük başarılar elde ettiler. Bu eğitim ordusunun içinde bulunduğum için kendimi şanslı sayıyorum.

Saygılarımla.

Mustafa BÜYÜKKIRLI

Köy Enstitüsü Mezunu

Emekli Öğretmen