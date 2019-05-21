Köy halkından itfaiyeye tepki

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesine bağlı Keçikıran köyünde sabah erken saatlerde bir evde belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Köy sakinlerinin belirttiğine göre saat 4 sıralarında çıktığı söylenen yangına itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi köy halkını çileden çıkarttı. Alevler içinde kalan evi söndürmek için sadece 1 itfaiye aracının gelmesine öfkelenen köy sakinleri yangını bahçe hortumu ile kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangın anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş ise, “İki saattir gelen bir tane araç. Yandı bitti. Köylü bununla(bahçe hortumu) yangını söndürmeye çalışıyor. 1 saat 15 dakikadır gelen bir tane araç. Gördüğünüz gibi köyle bahçe hortumu ile yangın söndürmeye çalışıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın ise uzun uğraşlar sonucu söndürülürken yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Köy sakinleri tepkilerini sosyal medya platformlarında da dile getirerek, “1980 model kamyonlarla itfaiyecilik oynuyoruz. Bindiğiniz son model makam araçlarının altında kalın”,” Mudurnu Belediyesi antika itfaiye kamyon koleksiyonu” yorumları yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 12:11