Köy İçme Suyu Projelerine 21 Milyon 318 bin TL Ayrıldı

Açıklamada, 2022 Yılı KÖYDES projesi ilave ödeneğinin iller ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararına göre Bolu'ya 27 milyon 509 bin 107 lira ödenek ayrıldığı ifade edildi.

21 MİLYON 318 BİN TL İÇME SULARINA AYRILDI

Toplam ödeneğin 498 bin 358 Türk Lirası, köy yolları projelerine, 21 milyon 318 bin 844 Türk Lirası köy içme suları projelerine, 1 milyon 750 bin Türk Lirası atık su projelerine, 490 bin 994 Türk Lirası yönetim giderine, 3 milyon 450 bin 909 lirasının ise ortak alım işlerinde kullanılmak üzere ayrıldığı kaydedildi.

BOLU MERKEZ’E 6 MİLYON ÖDENEK

Bolu Valiliği’nin internet sitesindeki ödenek dağılımına göre, merkez ilçe’ye 6 milyon 431 bin 979 Türk Lirası, Dörtdivan’a 1 milyon 147 bin 538 Türk Lirası, Gerede’ye 3 milyon 743 bin 710 Türk Lirası, Göynük’e 4 milyon 324 bin 798 Türk Lirası, Kıbrıscık’a 1 milyon 79 bin 778 Türk Lirası, Mengen’e 3 milyon 777 bin 140 Türk Lirası, Mudurnu’ya 4 milyon 711 bin 211 Türk Lirası, Seben 1 milyon 583 bin 386 Türk Lirası, Yeniçağa 709 bin 567 Türk Lirası olmak üzere toplamda 27 milyon 509 bin 107 Türk Lirası tahsis edildi.